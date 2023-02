El asesinato de Beatriz Lijó, de 47 años, el pasado domingo en Baiona, supuestamente a manos de su exmarido, tuvo este martes una respuesta institucional de repulsa contra la violencia machista frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en una concentración que contó con representantes de todo el espectro político de la ciudad.

En su intervención tras el minuto de silencio que se realizó a las puertas del ente provincial, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, ofreció algunos datos más sobre la víctima, "vecina de Baiona, la octava mujer víctima de violencia de género en España en lo que va de año y la primera en Galicia".

"Todo nuestro dolor va acompañado de nuestro apoyo, de nuestro ánimo, para su familia, para sus hijos y para todos sus amigos, muchos de los cuales están aquí en Pontevedra. El mensaje es que las mujeres sepan que no están solas, que las instituciones y la ciudadanía estamos con ellas y que tienen que denunciar un nuevo caso donde no había denuncias en violencia de género. Su entorno habla de que esto era conocido, la presión a la que estaba sometida por su expareja, pero vamos a esperar a que concluyan las diligencias y que no tengamos más que lamentar", afirmó la representante del Ejecutivo en la provincia.

"Queremos rechazar enérgicamente a todos aquellos hombres y mujeres que persisten en negar la existencia de la violencia de género. Esto es una lacra que tenemos que combatir todos y todas. Cada uno de nosotros y nosotras somos corresponsables. Esto no es algo que afecte nada más que a la vida privada de las personas. Sus entornos, sus familias y sus amigos tienen que contribuir y dar cuenta de la existencia de posibles situaciones de riesgo para las mujeres y tienen que corresponsabilizarse", aseguró Larriba.

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, suscribió las palabras de la subdelegada y añadió que "la mayoría de la sociedad está luchando contra esta lacra social, a la que tenemos que dedicar los máximos esfuerzos formativos, informativos, económicos". El regidor apeló al consenso entre administraciones para combatir con mayor eficacia esta problemática estructural que ya cuenta con ocho mujeres fallecidas en lo que va de 2023.

"No podemos dar ni un paso atrás en cuanto a la violencia machista. Cuanta mayor unanimidad exista en todas las instituciones y la sociedad en general seremos capaces de vencer esa lucha, que es de largo recorrido. Acompañamos al sufrimiento de la familia de esta mujer asesinada y cuenta con el apoyo de grandísima parte de toda la sociedad", concluyó.

A la par que las autoridades, se ha convocado una concentración en rechazo de este asesinato machista para este miércoles 8 de febrero (20.00 horas) en la Audiencia Provincial, bajo el lema "Basta de violencia machista!"