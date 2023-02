Trabajadores de Ence, de las empresas auxiliares, del sector forestal y logístico se concentraron esta mañana a las puertas de la empresa a 24 horas de que la Sección Quinta del Tribunal Supremo decida su futuro laboral en Pontevedra. Será mañana martes cuando la Sala Tercera de esta Sección de lo Contencioso-Administrativo, comience las deliberaciones para determinar si la prórroga de la concesión otorgada a la empresa pastera en 2016 se ajusta o no a la legalidad. De momento, tres sentencias de la Audiencia Nacional anularon dicha prórroga y tras el recurso de casación de la propia empresa, trabajadores y diversas auxiliares, entre otros, ahora será el Supremo quien deberá ratificar o no esta decisión.

Los trabajadores se mostraron "optimistas" con respecto a la posibilidad de que el Supremo enmiende la decisión de la Audiencia y permita a Ence seguir operando en Lourizán. Eso sí, resaltaron el desgaste "emocional y psicológico que ha supuesto para una plantilla trabajadora" estos cuatro años de "lucha" e incertidumbre por su futuro laboral. "Estamos angustiados, preocupados pero al mismo tiempo esperanzados de que mañana el Tribunal Supremo considere nuestra situación y la de tantas familias que dependen de la actividad de esta fábrica, para que de una vez por todas poner la sensatez y cordura que tanto necesitamos".

También, de nuevo, hubo críticas al papel del Concello y del alcalde Lores a quien acusan de buscar únicamente réditos electorales en la batalla judicial del ayuntamiento contra la pastera. "El peaje que hemos tenido que pasar durante estos cuatro años no ha supuesto noches sin dormir, que han tambaleado un proyecto de vida, donde el trabajo es pilar fundamental para una sociedad de biniestar" que "a nosotros nos quieren arrebatar sin importarles lo más mínimo a quienes nos gobiernan". "Por parte de aquellos que nos han puesto en esta situación no hemos sido más que engañados, traicionados y utilizados..., no es normal que aquellas personas que han sido elegidas por el pueblo se dediquen a utilizar al mismo en favor de sus propios intereses electorales", indicaron, "nos han usado como piezas de ajedrez para su beneficio político". Señalan que este hecho se puso de relevancia con las últimas palabras del delegado del Gobierno o del secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, señalando que ejecutarán la sentencia ya que "no hay un plan B" por parte de Ence. "Son palabras inadmisibles parte de mandatarios políticos que nos han engañado descaradamente a la cara, sin plantear soluciones reales para la clase trabajadora". En cualquier caso, Ana Cedeira, presidenta del comité de Oficinas de Ence, se mostró confiada en que el Supremo fallará a favor de la continuidad de la empresa en Lourizán, ya que "los jueces son personas" y actuarán con "sentido común" ante un fallo que afectaría a "más de cinco mil familias en Galicia".

Por otra parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, espera "no tener que lamentar nada" cuando se conozca la decisión del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados por Ence a las sentencias que anularon la concesión de su fábrica en Pontevedra.

En su intervención en un acto del PP con empresarios de Pontevedra, Rueda ha asegurado que "me preocupa mucho" que el Gobierno reconozca ahora que "no tiene plan B" para afrontar las consecuencias de una posible "situación no deseada".

Desde la Xunta de Galicia harán, según ha avanzado su titular, "todo lo posible" para que, "pase lo que pase" con el fallo del Tribunal Supremo, que se reunirá mañana para deliberar sobre los recursos contra las sentencias de la Audiencia Nacional, "Pontevedra tenga futuro".

Tras señalar que Ence es una "potencia industrial" en la comarca, Alfonso Rueda ha puesto en valor la "importancia" que tiene la fábrica pastera en el tejido económico de Pontevedra y los "cientos de familias" que viven de su actividad.

"Sin futuro económico no hay futuro", ha sostenido el presidente gallego, que ha reiterado que Pontevedra "no puede permitirse dar un paso atrás" y seguir perdiendo oportunidades.

Pontevedra "no puede ser una isla que no quiere empresas", ha añadido Alfonso Rueda, máxime cuando en estos momentos "todas las ciudades se pelean por ellas" y éstas, ante la falta de apoyo municipal, "se están instalando en otros sitios y no aquí"