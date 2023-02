La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo, que agrupa a 21 colectivos y asociaciones de las parroquias de Santomé de Piñeiro, O Campo, Ardán y Seixo, va a participar en la manifestación que convocan todas las plataformas gallegas el 12 de febrero y que saldrá a las 12.00 horas de la Alameda de Santiago de Compostela “en defensa de la sanidad pública” y fletará autobuses desde Marín y las parroquias.

Desde el colectivo llaman a participar a todas las vecinas y vecinos del concello de Marín dada la “grave situación de la sanidad pública”. Indican que “sobran los motivos para manifestarse” y ponen algunos ejemplos: “En Marín, la media de espera para una cita en el médico de cabecera es de una semana y puede llegar en algún caso a 15 días; en las urgencias del PAC falta médico día sí, día también; hay problemas serios en pediatría, se cancelan citas y te mandan ir de urgencias, los controles se pueden demorar hasta un mes; las urgencias de Montecelo están desbordadas y para especialistas hay esperas que pueden llegar al año”.

“¿Alguien piensa que va bien la sanidad cuando a un paciente crónico de neumología lo citan para un control a los 6 meses del tratamiento y solicita la cita a la salida de la consulta en diciembre de 2022 y le dan cita en noviembre de 2023? ¿Alguien piensa que va bien la sanidad cuando antes hacías la radiografía y casi no esperabas por el resultado y ahora hasta las hacemos en Marín y para poder tener la placa informada por especialistas tenemos que esperar más de un mes?”, se preguntan desde la plataforma, añadiendo que “todos vemos que esto no va bien, menos el conselleiro y nuestra alcaldesa, que negaron los recortes en su reunión de la semana pasada. Como ellos no los padecen, no existen”.

El colectivo se suma a la convocatoria para demandar “más recursos, especialmente personal” e informa de que “habrá autobuses a los que se puede anotar cualquier persona de Marín en diferentes establecimientos de las parroquias”.