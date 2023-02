La Praza de Méndez Núñez en Portonovo sirvió ayer de escenario para la presentación de la programación del Entroido que durante ocho días llenará el municipio de fiesta y diversión. La concejala de Cultura, Paz Lago, presentó las actividades junto a la secretaria de la Asociación Rúa dos Viños de Portonovo, Noemí Pensado. “Que nos atopemos en Portonovo, e neste lugar tan emblemático, responde a que foi nesta vila, na que hai uns anos, rexurdiu o Entroido grazas a aposta firme polo desfile de Disfraces de Adultos e tamén porque aquí nace a Festa do Jato”, explicó Lago.

La programación dará comienzo el 19 con el Desfile Infantil de Disfraces a partir de las 12.00 horas. En total se repartirán 16 premios y 2.060 euros en categorías: Individual, pareja, grupo de hasta diez componentes y grupo de más de 10 miembros. Las inscripciones podrán realizarse en el Pazo de Emilia Pardo Bazán o el mismo día en el Club de Jubilados de Sanxenxo, entre las 10.30 y las 11.30 horas. Los Entroidiños regresan a la programación el 20, 21 y 22 en el edificio de Usos Múltiples de Portonovo, el Pazo de Emilia Pardo Bazán y el pabellón de Vilalonga.

Luns Choqueiro

“Tódalas actividades do programa foron reforzadas polas distintas organizacións para que non haxa ninguén que non disfrute do Entroido”, dijo Paz Lago. Muestra de ello es el Luns Choqueiro que vendrá de la mano de la Asociación Abiñadoira, a partir de las 17.30 horas, en la Praza Pascual Veiga, o el Entroido de Arra con juegos, hinchables, concurso, sorteos y música en directo en el campo de las fiestas el martes, 21.

El miércoles, 22, se celebrará el Enterro da Sardiña, a las 20.00 horas. El velatorio recorrerá las principales calles de Portonovo hasta culminar en el recinto portuario. El viernes, 24, Vilalonga, celebrará el Enterro da Cabra, a partir de las 20.30 horas, y Portonovo el tradicional Espectáculo de Parodias donde los vecinos y vecinas se convierten “en artistas de categoría máxima”. El espectáculo estará dirigido por la monologuista Cristina Maró y se repartirán tres premios de 200, 100 y 50 euros. Los participantes deben anotarse llamando al 986 727 936. El plazo termina el 22 de febrero.

La concejala de Cultura dio a conocer el cartel del Entroido de Sanxenxo elaborado por el Centro de Arte municipal. “Unha interpretación da obra “La Danza” de Matisse e que destaca polo seu colorido”, señaló. También se presentó el cartel de la Festa do Jato.

Isi estará en la Festa do Jato y el desfile central será el día 26

El sábado 25 se celebra la Festa do Jato organizada por la Asociación Rúa dos Viños de Portonovo e coa colaboración do Concello. “Estamos encantados de colaborar e ver que esta iniciativa e cada edición maior grazas a labor da Asociación Rúa dos Viños de Portonovo. Unha boa mostra témola na recuperación do ambiente de tapeo e na animación na rúa”, aseguró la concejala de Cultura. Pensado reveló que será el humorista Isi, el invitado especial de la celebración. “Ten moitas ganas de volver”, aseguró. La cita arrancará con la carrera, a las 12:30 horas, de “Os jatos atrás do rato” en la rotonda de la lonja y concluirá en el campo de San Roque con medallas para todos los participantes y con avituallamiento. Habrá pasacalles y música durante toda la jornada, así como talleres infantiles en el campo de San Roque. No faltará el asado en toda la calle. “Queremos que a xente se anime a vir e disfrutar dunha festa pensada para toda a familia”, señaló la secretaria de la Asociación Rúa dos Viños de Portonovo. El domingo 26 se pondrá el broche de oro al Carnaval con el Desfile de Adultos a partir de las 16:30 horas en el que se repartirán 10.250 euros en 18 premios en seis categorías. Los interesados podrán inscribirse en el 986 727 936 o el mismo día en el Club de Jubilados de Sanxenxo.