Un intermediario de la Sareb recibirá a los vecinos en riesgo de desahucio de Barro

La socialista les recibió a mediodía y el encuentro se prolongó durante aproximadamente una hora, en la que los afectados la pusieron al día sobre cómo se habían enterado sorpresivamente de que el edificio en el que viven o tienen sus negocios había sido embargado en el año 2019 al constructor al que ellos seguían pagando religiosamente, aunque no fueron informados hasta dos años después, en 2021, cuando les llegó una notificación del juzgado de Caldas. Pese a que han mostrado su interés por comprar estas viviendas, las sentencias hasta ahora no les dan la razón y todo apunta a que deberán abandonarlas.

“Nos recibió con tranquilidad y en la reunión también participó una técnica”, explicó a FARO Carla Carballo, portavoz de los vecinos.

Asegura que la subdelegada ya conocía el grave problema al que se enfrentan a través del PSOE de Barro y “quedó en hacer todo lo posible para mover hilos, aunque somos conscientes de que es difícil al estar el tema ya en el juzgado”, añade Carballo.

Sin embargo, aunque las esperanzas no son demasiadas, los vecinos afirman que no cejarán en su empeño de reclamar sus derechos y se sienten en cierto modo aliviados “porque por lo menos nos han escuchado con paciencia y mostraron su apoyo a las movilizaciones”.

Precisamente, ayer mientras aguardaban en el exterior de la Subdelegación del Gobierno para ser recibidos por Larriba, los vecinos recibieron una llamada de la empresa Hipoges, encargada de la gestión de activos de la Sareb en Galicia.

Tras una conversación con un representante de esta plataforma de gestión intermediaria se fijó para el próximo martes, 7 de febrero, una reunión en la que, en principio, los afectados informarán del caso.

“No tenemos mucha fe en esa cita, ya que ya nos dijeron que solo es para trasladar a Madrid nuestras peticiones, puesto que aseguran que no saben nada de lo que queremos. Vienen a recabar información, nada más”, indica Carla Carballo.

Esta reunión será a las 14 horas y todavía está por fijar el lugar, aunque los vecinos tienen pensado solicitar algún local del Concello de Barro.

Por otro lado, sigue en pie la manifestación que han convocado para el próximo viernes, 10 de febrero, a las 20 horas en Barro. Partirá desde el edificio embargado hasta la Praza do Viño.

“Este es mi sitio, solo quiero vivir tranquila”

Mercedes Fernández es una de las afectadas que lleva más tiempo viviendo en el edificio, desde 2010, en un piso de dos habitaciones. Ayer estuvo con otros vecinos en la reunión con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba. “El mío era un piso con opción a compra, por eso siempre manifesté ese interés. Yo llamaba al promotor continuamente, pero siempre me encontraba con largas, me decía que en ese momento no me podía atender”, cuenta a FARO. Para ella este varapalo le afecta a todos los niveles, también el psicológico: “Tengo 64 años, ¿a dónde voy yo ahora? Allí me siento como en mi casa, me encuentro muy bien. Mi vida ahora es allí”. Natural de O Carballiño, Ourense, se trasladó a vivir en su momento a Barro por cuestiones de trabajo, y ahora no se imagina viviendo en otra localidad: “Esto es muy tranquilo, con poca gente, pequeño... Muy cómodo y bien conectado con todo, incluida Pontevedra. Me siento muy bien aquí”. “La Sareb es un cáncer social. Yo no pido que nadie me regale nada, pero este es mi sitio, solo quiero vivir tranquila. Tengo mis derechos”, concluye.