Xuntanzas temáticas, formacións gratuítas e iniciativas para dar visibilidade e reforzar a imaxe do municipio como destino de referencia máis alá da tempada estival son algunhas das iniciativas e accións que formarán parte da segunda edición do programa Descubre Poio. A tenente de alcalde e responsable da área de Turismo, Silvia Díaz, mantivo esta semana unha reunión con profesionais do sector para trasladarlles os contidos dunha programación que, tal e como lembra apropia Díaz, “xa na súa primeira edición tivo unha gran acollida por parte, polo que damos resposta á demanda suscitada para repetir esta experiencia entre as persoas que rexentan ou traballan en negocios relacionados coa hostalería, os aloxamentos e o turismo”.

No encontro, que se desenvolveu no local de As Curuxas, Silvia Díaz explicou ás persoas participantes que o II Descubre Poio contará con xuntanzas mensuais nas que se porán en común as propostas e iniciativas do sector e do departamento de turismo. “O obxectivo é enriquecer experiencia turística e darlle valor engadido. As sesións grupais son unha canle efectiva de comunicación, e contribúen a consolidar a rede xa creada dentro do sector, ao tempo que se favorecen colaboracións entre os negocios vencellados á restauración, aos aloxamentos e outros servizos turísticos”, sinala a tenente de alcalde.