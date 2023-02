Comisiones de fiesta en alerta por la subida de los seguros de las verbenas: “A este paso se perderán”

El 19 de febrero entrará en vigor el decreto que regula la ley autonómica de espectáculos públicos y actividades recreativas, y las comisiones de fiestas que vayan a organizar una verbena popular a partir de esa fecha tendrán que pagar más por el seguro de responsabilidad civil obligatoria.

El decreto que aprobó el Consello da Xunta en vísperas de la pasada Navidad, y que entrará en vigor en apenas 15 días, contempla, entre otras novedades, que las pólizas de seguros que suscriban las comisiones para las verbenas deberán hacerse por un capital mínimo de 200.000 euros, cuando hasta ahora eran 150.000.

Aunque, en la práctica, la mayoría de las comisiones contratan capitales más elevados, “porque la diferencia del coste del seguro es pequeña y a cambio te quedas más tranquilo”, en palabras de Bruno, miembro de la comisión de fiestas de Arra, en Sanxenxo. Según apuntan, la diferencia entre contratar un seguro anual por un capital de 600.000 euros y otro de 300.000 euros es de solo 20 o 30 euros.

Una de las recomendaciones que realizan los promotores de fiestas populares a las comisiones de fiestas es la de formalizar un seguro anual, en vez de solo por día de fiesta. De este modo la comisión cubre cualquier evento que organice a lo largo del año, incluidas las tradicionales citas gastronómicas o “sardiñadas” de San Juan que se convocan para recaudar dinero para las fiestas patronales. El coste del seguro por una única jornada ronda los 120 euros, para un capital de 300.000 euros.

“Nosotros estábamos pagando algo más de 200 euros, y ahora nos pasa a más de 400”, afirma Carlos, de la comisión de fiestas de la Virxe dos Remedios de Filgueira, en Cerdedo-Cotobade, que contratan el seguro solo para esta fiesta, que incluye la tradicional Carreira do Tiro do Carro. “Nos interesa que esté todo bien cubierto, no nos importa invertir cien euros más, pero es verdad que todo lo que se encarece juega en nuestra contra, no solo los seguros. Con la inflación a la gente le cuesta más ayudar, todo subió menos los sueldos”, lamenta, pues para conseguir financiación tienen que dedicar muchos días a solicitar colaboración económica a vecinos y empresas de la zona.

Es lo que más preocupa a los promotores de las fiestas patronales. “Hoy en día subió todo, y las orquestas también se dispararon”, comenta Bruno, que también señala que estas dificultades afectan directamente al relevo generacional: “Se nota mucho que la gente joven ya no quiere seguir con las tradiciones”. Ellos organizan en Arra una fiesta gastronómica de productos gallegos, en agosto, y después la fiesta patronal, además de actividades también por el Entroido.

En todo caso, en lo que coinciden comisiones y agentes es en que un exceso de burocracia y el aumento de los costes puede suponer que algunas comisiones tiren la toalla y que se pierdan fiestas por falta de relevo. “La administración no puede pedirle lo mismo a una verbena de un sitio pequeño que se hace para un centenar de personas que a otra que va a reunir a 3.000”, señalan.

En este sentido, hacen un llamamiento a las administraciones para que aligeren las exigencias económicas que actualmente sufren las comisiones. “Entiendo que se le cobren determinadas cosas a los negocios, pero nosotros somos entidades sin ánimo de lucro, no organizamos una verbena para ganar dinero, sino para que los vecinos disfruten un día juntos”.

Un problema añadido son las tarifas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que cobra entre 130 y 150 euros por cada orquesta. “Nos parece casi una estafa por parte de la administración, porque la orquesta ya está pagando a la SGAE por su cuenta. Al final le estamos pagando dos veces”, apunta Bruno.

Para Carlos el canon de la Sociedad General de Autores y Editores es “injusto, y no es poca cantidad. Para una fiesta pequeña es un desembolso importante”, pero se resigna a la realidad: “Las comisiones nos enfrentamos a muchas trabas, a muchas dificultades, y a este ritmo se van a ir perdiendo cada vez más fiestas”, advierte.