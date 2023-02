Xulio Gil en el Museo, 25 años después

En 1988, Xulio Gil se convirtió en el primer fotógrafo contemporáneo en contar con una exposición individual en el Museo de Pontevedra. 35 años después, vuelve con una nueva muestra muy diferente: ‘Símbolos do conflito. Fotografías de Xulio Gil’ reúne los trabajos conceptuales que el fotógrafo vigués ha realizado desde el año 2000. Se inaugura este jueves y se puede visitar hasta el 27 de marzo en el Edificio Castelao.

En palabras del propio artista, “esta exposición es como un libro de once poemas. Reúne las propuestas conceptuales en las que me metí desde 2000 a 2022; aquí no hay retratos, son conceptos desarrollados en series cortas”. Xulio Gil propone al público visitante “una reflexión sobre las pequeñas o grandes líneas de afección que tenemos en estos momentos”.

La exposición, comisariada por el fotógrafo y profesor Xosé Lois Gutiérrez Faílde, se organiza en once series desarrolladas a partir de 2000: “Fénix” (2000), “Retablos esenciais” (2007-2015), “Trompos” (2008), “Matrilineal” (2009), “Capela dos arcos” (2010), “Capela dos homes” (2010), “Cepas vellas” (2016), “Cúpulas” (2017), “Moradas” (2018), ‘Penumbra da sal’ (2019) y ‘Gastro centro/Gastrofuturo’ (2020-21).

José Manuel Rey, director del Museo, destaca que “en esta exposición nos acercamos al extraordinario dominio del color y la composición arquitectónica de Xulio Gil. Aquí encontramos aproximaciones a la esencia de Galicia a través de alimentos como el trigo, la castaña, la patata, la uva o el pan y de las formas de nuestro patrimonio, ya sea cultural o natural”. Rey añade que “en sus instantáneas se establecen diálogos entre el retrato y la naturaleza, entre la comida y los monumentos, entre los bodegones y la geometría”.

Julio Gil destaca la diversidad de propuestas presentes en la exposición, lo que le hace pensar que cualquiera encontrará “algunas series que te hagan pensar y disfrutar”. Además de incitar a la reflexión, la exposición “tiene una parte lúdica, como la serie “Gastro”, que es un juego con la comida y con los alimentos adscribiéndolos a un territorio y despojándolos de la sofisticación de la nueva cocina. Agrega que “hay también un retorno a la sacralización de petroglifos en dos “Capelas”, sin olvidar una serie erótica como “Trompos”, en el sentido de que tiene que ver con la galantería”.

Xulio Gil nació en Ourense en 1954 y vive en Vigo. Matemático de profesión, desarrolló una intensa carrera como fotógrafo desde mediados de los años 70, participando activamente en las transformaciones de la fotografía gallega contemporánea. El punto de partida de su apuesta por igualar la fotografía con otras artes se sitúa en 1976, cuando expone sus primeras fotografías con una propuesta puramente conceptual en la Praza da Princesa de Vigo.

En los años 80 fue el primer fotógrafo en ganar el Premio Novos Valores de la Diputación con una instantánea y en 1988 se convirtió en el primer fotógrafo contemporáneo en contar con una exposición individual temporal en las salas del Museo, con los retratos de “Antropolóxicas”. A lo largo de su carrera ha publicado obras de autor con Xosé Luis Méndez Ferrín, Carlos Casares y Xela Arias, libros de ciudades para Engaiolarte y libros de arte para Hércules Edicións y Nova Galicia Edicións con la colección Artistas Galegos, dirigida por Antón Pulido.

En 2013 recibió el Premio da Crítica de Galicia das Artes Plásticas 2013, que entendió como un reconocimiento a toda la fotografía. Desde los primeros años del siglo XXI, Xulio Gil ha ido superando y refinando sus anteriores líneas de trabajo e investigación estética. Esta es la etapa que se reúne en la presente exposición, junto con trabajos editoriales y publicaciones que se realizaron o que contaron con la participación del artista en este período.

Con motivo de la exposición, el Museo de Pontevedra editará una publicación monográfica con todas las fotografías incluidas en la muestra y los textos que las contextualizan. Se trata de una edición bilingüe, en gallego y castellano, coordinada por el comisario Xosé Lois Gutiérrez Failde y con textos del propio comisario y de Xan Carballa, Domingo Docampo, Antón Abel Rodríguez y María Isabel Santos Dávila. También incluye una conversación entre Gutiérrez Faílde y Xulio Gil.