A parroquia de Rebordelo, en Cerdedo-Cotobade celebra o sábado a San Blas. Ás 13.00 horas haberá misa solemne na Capela do santo, seguida de procesión. A sesión vermú correrá a cargo do grupo de gaitas dos Afoutes do Canón de Pau

Pola noite, a partir das 20 horas, terá lugar unha degustación gratuíta de fabada para todos os asistentes. Unha hora máis tarde, comezará a verbena que estará a cargo dos grupos 3.com e Tic Tac.