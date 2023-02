Incertidumbre y preocupación es lo que ha provocado a los comerciantes de las Galerías Oliva el cierre del paso hacia Gutiérrez Mellado tras el comienzo del derribo del edificio número 3 de esta calle. Incertidumbre porque nada saben del proyecto que la promotora Hercor tiene para el solar y si este cierre será algo temporal, mientras duren las obras, o si será, como parece, definitivo, y preocupación, mucha, por la pérdida de potenciales clientes.

“Por aquí ya no pasa nadie que no venga a propósito a la tienda, clientes habituales o que saben que estamos aquí. Mucha gente ve la salida hacia Gutiérrez Mellado cerrada y da la vuelta”, lamenta José Luis Salgueiro, propietario de Fotoskye Studio, que apunta que a él le afecta mucho que no haya al menos una servidumbre de paso, ya que al estar cerca de la oficina de la Policía Nacional eran muchas las personas que iban a hacerse las fotos para el DNI; “ahora tienen que dar mucha vuelta para venir hasta aquí, irán a otras tiendas que les queden más cómodas”.

En una situación similar se encuentra Ana Paula, de la peluquería, que se trasladó desde Portugal para coger el negocio hace solo tres meses y necesitaba visibilidad para poder ir creando una cartera de clientes. “El otro día me llamó una clienta porque no sabía cómo llegar hasta aquí, tuve que ir a buscarla a la entrada de la Oliva”, relata.

Los comerciantes tienen previsto reunirse hoy con los dos propietarios de los tramos en funcionamiento para buscar una solución y no descartan la vía judicial, ya que existiría un documento en el que se recoge la obligación de dejar esa conexión y, de todas formas, consideran que debería ser un derecho después de décadas estando conectadas las galerías. Desde el Concello aseguran que no pueden hacer nada porque ese paso no está situado en la vía pública, sino en terrenos privados.

En un principio, el cierre del tramo de la Galería que va desde Gutiérrez Mellado hasta la primera bifurcación iba a contar con una servidumbre de paso, pero finalmente la promotora modificó el proyecto, suprimiendo ese acceso. El motivo principal es que la presencia de amianto en el edificio que va a ser derribado supone un riesgo para la salud.

“Nos pilló totalmente por sorpresa, porque nos dijeron que iban a dejar un espacio para pasar”, explica Julia Pazos, propietaria de la Zapatillería Mora, que recuerda que la instalación de la pared de madera que cierra la conexión con la calle Gutiérrez Mellado “fue muy rápida. Yo llegué a las 9.15, me fui a hacer unas gestiones y cuando volví, a las 10.00, ya estaba cerrado”.

Esta comerciante confirma que en solo dos días –el cierre se produjo el mismo 1 de febrero– ya están notando que apenas hay tránsito de viandantes. “En invierno, cuando llueve, la gente se mete aquí, mira escaparates... Ahora, a la una y media de la tarde, ya no pasa nadie”.

“¿Cómo no vamos a estar preocupados? No hay el mismo tránsito de gente. La gente llega hasta aquí y da la vuelta”, señala Antonio Santiago, presidente de la Asociación de Comerciantes de las Galerías Oliva. El comerciante señaló también que “no sabemos lo que va a pasar, no sabemos nada del proyecto” y comentó que “a los cuatro o cinco meses deberían de dejar una servidumbre de paso que parece que ahora ya no quieren dejar”.

Santiago apuntó que esta tarde “vamos a hablar con los dos propietarios de la Galería, que son los que van a poder hacer un poco de fuerza para conseguir esa servidumbre de paso. Nos vamos a reunir los vocales de la asociación, el secretario y yo para hablar de la gestión de las Galerías en común, para hacer actividades, eventos y actuaciones para atraer a la máxima clientela posible, y el punto más fuerte es el del cierre de la galería. Nos estamos moviendo para saber qué términos va a tener el cierre de la galería y saber qué van a hacer los propietarios".

Primeros traslados

Mientras se buscan soluciones, ya hay quienes han dado pasos adelante para mejorar su situación. Es el caso de David Neira, de Viajes 365 Días, para el que ayer fue su último día en las Galerías “después de 16 años”. “Nos trasladamos a un local en la calle Sagasta, lo decidimos hace unas semanas cuando vimos que esto se iba a vaciar”, explica Neira, que lamenta que “estos días hasta aquí solo llegaba gente despistada que no sabía que estaba cerrada la salida hacia Gutiérrez Mellado. Una vez sabes que no hay salida por ahí, ya no vuelves a entrar aquí”.

Le costó tomar la decisión, pero considera que es lo mejor, aunque reconoce que él puede hacerlo porque es inquilino. Los que lo tienen más difícil son los propietarios de los locales que, como señalaban algunos comerciantes, “tienen que defender lo suyo”.