Ainda sin chegar ao seu primeiro ano como axente da Policía Local en Vilaboa, Javier Seoane xa tivo tempo suficiente para deseñar un Plan de Educación Vial que arrancou no último trimestre de 2022 e que se intensifica a medida que o curso avanza.

O programa impartirase en todos os niveis educativos tanto en educación Infantil, Primaria e ESO dos diferentes centros educativos de Vilaboa, incluídos os CRAs, abordando en cada unha delas temas relacionados co tráfico dun xeito acorde ás idades do alumnado co obxectivo de que os escolares coñezan o tráfico, a súa organización e os elementos que a conforman.

Javier Soage contará con diferentes elementos móbiles que lle servirán de soporte para que os escolares comprendan conceptos esenciais para a súa seguridade e que irán desde o seu correcto comportamento cando son peóns e cando son usuarios de vehículos particulares ou de transporte público. Valerase tamén de vídeos, nos que víctimas de accidentes de tráfico a causa da condución baixo os efectos de drogas ou alcol compartirán as súas experiencias.