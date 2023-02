Charo López y Uxía en el primer programa cultural del año

Un recital de la actriz Charo López, el concierto de Uxía Senlle y Javier Ruibal, el ciclo Danza Pontevedra, el Salón do Libro de Pontevedra, o el festival Núbebes son algunas de las ofertas que integra la programación cultural del primer semestre del año en la ciudad, a desarrollar en el Teatro Principal y el Pazo da Cultura.

“El riesgo que corremos al avanzarlo así es que haya alguna modificación, como pasó con concierto de Mahmood, que no se pudo celebrar porque al artista no le dio tiempo a finalizar el disco que tenía intención de presentar. Este concierto está pendiente de ubicar en el programa cultural de Pontevedra, esperamos que hacia finales de año”, indicó la concejala Carme Fouces, quien ayer presentó esta programación.

La edila de Cultura destacó la presencia de Charo López en la ciudad el próximo sábado 4 para su recital “Verso a verso”, que cuenta con Luis Santana como barítono y Víctor Carbajo al piano. Expondrán textos y poemas de Lorca, Machado, Miguel Hernández y que en esta ocasión incorpora como novedad a Rosalía de Castro.

Un día antes, el viernes 3, actuará en el Principal el músico Gustavo Almeida.

En este Teatro Principal tendrán lugar además las jornadas de divulgación científica A Foto 51 para conmemorar el Día da Muller e a nena na ciencia. La puesta en valor de la mujer en la música y especialmente dentro de la música clásica, tendrá lugar en una nueva edición del proyecto Mulleres e inspiración que echó a andar el año pasado de la mano de la Orquesta Sinfónica de Pontevedra y contará en esta ocasión con masterclass, exposiciones, conciertos didácticos y un concierto final en el Pazo da Cultura, el 12 de marzo.

El regreso del esperado Festival das Núbebes, que se suspendió durante la pandemia, regresará al Principal el domingo 26 de febrero y el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de marzo.

No faltará el 21 de abril al 7 de mayo una nueva edición del Salón do Libro con el despliegue de las actividades que viene siendo habitual Como novedades, tendrán lugar el 17,18 y 19 de marzo las I Xornadas de Banda Deseñada. Un programa en el que “aun se está trabajando. Pontevedra es una ciudad donde la BD tiene una presencia cultural muy importante gracias al Garaxe Hermético, a la Facultad de Belas Artes y también al Salón do Libro que impulsa la ilustración. Habrá talleres, exposiciones, etc.”

Ciclo de Danza

Del 12 a 16 de abril tendrá lugar otra novedad, el ciclo Danza Pontevedra. “La danza es un arte escénica que precisa más amparo por parte de las administraciones públicas. Acercaremos lo mejor de la danza del panorama gallego y también habrá representación del panorama estatal. Sabemos que a nivel de público no es una disciplina que cuente con afluencia masiva, pero las administraciones públicas tenemos que ser cabeza tractora para hacer que lleguen al público”.

La programación está aun por perfilar del todo, pero se concretará en fechas próximas. ”Como adelanto, dentro del campo musical, el 25 de marzo dentro de As Matinés do Principal, tendrá lugar el concierto de Uxía Senlle y Javier Ruibal. “Un espectáculo sobre Lorca con lo que eso significa. Es una delicia escucharlos cantar juntos esos poemas y letras”, dijo Fouces, quien adelantó que tendrán lugar en los próximos meses nuevas confirmaciones, especialmente en el panorama musical y que “pese a la lógica subida de los cachés en el mundo del espectáculo, que ocasiona que tengamos que invertir más dinero para traer la misma programación, apostamos por mantener precios populares porque nuestra función es ofrecer cultura de calidad, del país, pero también de todo lo que nos rodea, y que llegue a la ciudadanía con precios asequibles.

Ponteatro

El abono de Ponteatro, que incluye 6 espectáculos tiene un precio de 32 euros. “En muchas ciudades ese es el precio que se paga por una única función”, recordó Fouces. La programación de Ponteatro fue presentada recientemente. En este 2023 es Lady Elizabeth Hamilton (1753-1793), condesa de Derby, retratada por el pintor británico George Romney, una obra que se conserva en el Metropolitan Museum of Art, la que invita al público a acudir puntualmente cada jueves a su cita con el teatro.

Compañía Eléctrica, Malasombra, RedRum, Talía Teatro, A quinta do Cuadrante, y La dramática errante serán las compañías que protagonizarán el trimestre escénico. Todas ellas cuentan, recordó la edil, con una trayectoria consolidada y llegan a Pontevedra para protagonizar un ciclo en donde “estará muy presente el discurso y el mensaje reivindicativo”, avanzó Fouces.

Todas las funciones tendrán lugar en el Teatro Principal los jueves 9 de febrero, 2, 9 y 30 de marzo y 20 de abril a partir de las 21 horas. La excepción será el espectáculo de clausura, el 22 de abril, “Altsasu”, que tendrá lugar en el Pazo y estará protagonizado por La dramática errante.

Un año más, las entradas salen a venta a precios muy ajustados: 8 euros las localidades sueltas (con descuentos para desempleados y jubilados) y 32 el abono para todas las funciones.