La aparición de agua en el subsuelo obliga a eliminar el sótano del Auditorio de Marín

“El nivel del agua apareció de modo más superficial de lo que inicialmente estaba previsto en el estudio geotécnico que se llevó a cabo antes de iniciar las obras”, explican desde el Concello.

Además, el gobierno local confirmó que parte de la cimentación tendrá que realizarse con micropilotes, debido a la aparición inesperada de restos de una escollera que asentaba parte del dique portuario hace décadas.

Estos contratiempos, que podrían generar sobrecostes, provocarán una nueva modificación del proyecto, que ya se vio alterado durante la primera mitad de 2022 cuando la primera empresa adjudicataria, la única que se presentó entonces al concurso, optó por no llevar a cabo la obra debido a los costes de los suministros. La ejecución tuvo que salir de nuevo a licitación, ya con los importes actualizados.

No obstante, desde el Concello indican que “estamos ante coyunturas propias de una obra de este calado en un espacio cercano al mar”, al mismo tiempo que aseguran que esta situación “no afectará a los plazos de ejecución de las obras, ya que la empresa seguirá trabajando según el plan de obra inicialmente previsto”.

Tras la Junta de Portavoces del Concello, la representante del Bloque Nacionalista Galego en la corporación municipal, Lucía Santos, hizo referencia a las vicisitudes que está sufriendo el proyecto del Auditorio como síntoma de su inadecuación al espacio elegido para su construcción. “En principio, nos avanzaron que se va a eliminar el sótano y el sobrecoste que supone en el presupuesto. Consideramos que todo este proceso está resultando chapucero, ya que a falta de un estudio más pormenorizado, estamos ante un terreno que es un relleno al mar con agua y que podía haber dificultades”, afirmó Santos. “Vemos una improvisación y una falta de seriedad en todo el proyecto. Hablamos de un lugar sensible, con dificultades. Echamos en falta un estudio pormenorizado y actualizado”, consideró.

Pazos (PSOE): “Hay unos fallos de proyecto sorprendentes”

El portavoz del principal grupo de la oposición en el Concello de Marín, el socialista Manuel Pazos, calificaba de “sorprendentes” los problemas de ejecución de la obra, aunque aseguró que la formación esperará al informe definitivo de obra para hacer sus consideraciones finales sobre la modificación del proyecto.

“Nos sorprende la cantidad de imprevistos que pueden surgir en algo tan predecible. No me puedo creer que no se haya determinado con precisión donde aparece el agua. Hay unos fallos de proyecto y estudio que son sorprendentes”, aseguró.

El líder socialista también afirmó que estos problemas vienen derivados de la ubicación elegida por el Concello, porque la obra “es mucho más cara allí que en otro lado”.