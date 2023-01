Pontevedra, tierra de leyendas

Los mitos y leyendas ideados por el imaginario popular –en ocasiones amparados por el misticismo religioso–, con creaciones como la Santa Compaña, el monje San Ero de Armenteira, Santa Trahamunda de Poio, Teucro (el mítico fundador de Pontevedra), así como brujas, duendes, sirenas y otros seres mitológicos conforman una parte importante de la cultura popular gallega. Quienes estén interesados en descubrirlas e incluso seguir las huellas de sus protagonistas cuentan ahora con una herramienta digital, una plataforma con la que consultar las principales fábulas y leyendas y saber dónde se encuentran.

Esta herramienta ha sido creada por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid e incluye mitos de toda la geografía peninsular, también las más cercanas a Pontevedra, como son Santa Trahamunda, en el monasterio de Poio, o también cercana a ésta, la leyenda de San Ero, en Armenteira.

Esta herramienta, que se aloja en la página web www.descubreleyendas.es, cuenta incluso con un mapa de geolocalización, a través de Google, que facilita el acceso a las leyendas y su enclave en la geografía gallega.

Los autores de la herramienta explican que se centran particularmente en las leyendas literarias del siglo XIX, porque esta época contó con una importante recuperación de estas tradiciones. Para elaborar el trabajo, los autores se basaron en publicaciones decimonónicas, otros estudios sobre este asunto, guías y cuadernos de viaje especializados.

En Galicia, los investigadores de la Universidad Complutense de Madrid recogen 14 mitos en la provincia de Pontevedra y otros tantos en A Coruña, así como 7 en Lugo y 5 en Ourense.

Santa Trahamunda

En el área de la ciudad de Pontevedra destacan la leyenda de Santa Trahamunda en Poio y el mito del abad de Armenteira.

Trahamunda, patrona de la “morriña” gallega, fue una monja del convento de la isla de Tambo en la Alta Edad Media, que según la tradición fue secuestrada en un ataque “de los moros”. Trasladada a Córdoba para unirse al harén de Abderramán –Primero o Segundo, según quien cuente la leyenda–, ante su negativa fue encarcelada durante once años. Siguiendo la leyenda pidió a Dios volver a Poio el día de San Juan, por lo que un ángel le dio una rama de palma, con la que aparecería en su Poio natal en esa fecha. Plantó la palma cerca del monasterio de San Juan de Poio donde germinó y se mantuvo hasta el siglo XVI, según la tradición. Su tumba, de estilo suevo-visigodo, se conserva en la capilla de este monasterio.

San Ero

Este trabajo recoge también en el área de Pontevedra la leyenda de San Ero de Armenteira, abad de este monasterio en los primeros años del siglo XII, que se quedó en trance 200 años mirando a un pajarillo y así fue recogido en las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio. Ero fundó en 1151 el monasterio de Armenteira y fue su primer abad. Es considerado el “santo durmiente” de la iglesia Católica, porque su historia está marcada por la leyenda, que dice que rogaba encarecidamente a la Virgen María que le dejase ver cómo sería el paraíso.

Así, un día, paseando por los bosques cercanos al monasterio, Ero quedó cautivado por el cantar de un mirlo y se sentó bajo un árbol a contemplarlo. Entró en un profundo trance en el que pasó 200 años, tras los que regresó al monasterio.

“Mouras”, “vellas” y sirenas, como la que vive en el Lérez

En el río Lérez hay una sirena. A la altura de Calvelo hay una zona del río conocida como Pozo Negro. Se llama así por ser un lugar de mucha hondura, no se sabe ni cuanta, pues se echó en él una cuerda y no se consiguió tocar suelo, quizás no lo tenga. Así comienza el trabajo “A Serea do Lérez”, realizado por la investigadora Lidia Mariño y que ha publicado en su blog de antropología “Tralas pegadas da Vella”. La investigadora ha recogido testimonios de los vecinos más mayores, para descubrir que en una enorme piedra de este lugar, conocida como O Cachote, o A Rocha da Moura, “todos los días, a las doce de la noche, se aparecía peinando con peine de plata una mujer muy hermosa de largos cabellos rubios y cuerpo de sirena. Al decir de algunos, se trataba de una linda joven que habría caído en el pozo y había acabado por convertirse en sirena, y que desaparecía cuando se intentaba acercarse a ella”.

Un peñasco que maldecía con calvicie o ceguera

Se trata, explica Mariño, de un lugar considerado muy peligroso por los vecinos, que cuentan que ha desaparecido gente que se bañaba, al quedar atrapados y ser devorados por el remolino del pozo. El propio peñasco sobre el que se aparecía la Sirena del Lérez tenía “alguna clase de encantamiento” –recoge Mariño–, ya que podía dejar sin pelo a los que intentaron pasar la noche durmiendo sobre él, “e incluso quedaron ciegos dos canteros que quisieron romperlo”. Ante la Rocha da Moura, de la otra orilla del río, se encuentra una cueva que hace de mirador. “Es una cabeza agujereada por el viento en su interior y sabemos, por experiencia, que estos lugares suelen asociarse a la figura da Vella, pues conocemos de al menos cuatro que cumplen la pauta”, recoge Mariño.

Teucro, el mito griego que fundó la ciudad

Una losa de piedra mostró durante muchos años en la escalinata principal del Concello de Pontevedra el lema “Fundote Teucro valiente de aqueste río en la orilla para que en España fueses de villas la maravilla”. Alude a la fundación mitológica de Pontevedra por Teucro, uno de los héroes de la guerra de Troya. Según esta leyenda, Teucro, tras ser rechazado y desterrado por su padre Telamón, llegó a esta tierra para fundar “Helenes”, el pueblo de los helenos, la pequeña Helenes, posteriormente Pontevedra. Al parecer, a lo largo del siglo XIX, algunos “historiadores” de dudosa formación extendieron la creencia de que las ciudades gallegas tenían su origen en las figuras mitológicas que llegaron a este territorio y fundaron villas. A Pontevedra le tocó Teucro. La figura de este héroe troyano se puede encontrar hoy en varios monumentos y edificios de la ciudad. Está sobre la fuente que preside la Praza da Peregrina, ante la fachada de la basílica (incorporado en 1958), en la parte alta de la sede de Afundación, en los contrafuertes de la fachada principal de la iglesia de Santa María, o incluso en un antiguo cetro del Gremio de los Mareantes.