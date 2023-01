“Aparte de un libro, todo niño tiene que tener un lápiz para dibujar y llenarse de palabras”

El álbum “Nicolás cocina sin fuego”, adaptado al sistema de pictogramas por la Asociación BATA e ilustrado por la pontevedresa Alicia Suárez, ha sido elegido para formar parte de la selección de “Libros destacados para jóvenes con discapacidad 2023”. Se trata de una bibliografía que impulsa la Biblioteca Pública de Toronto y se renueva cada bienio para “aumentar las oportunidades para que las personas de todas las capacidades lean de forma independiente con libros accesibles”.

–¿Cómo nació su vocación de ilustradora?

–Estudié Bellas Artes en la Universidad de Vigo. Recién terminada la universidad, la editorial Kalandraka me dio la oportunidad de adaptar un texto de un cuento popular y de ilustrarlo, “O rei ra”. Si por aquel entonces me dicen que 20 años después seguiría publicando e ilustrando libros, pienso que no me lo creería. Hoy puedo decir que me gustaría poder seguir haciéndolo otros 20 años más. ¡Ojalá!..... Este reconocimiento me da alas para seguir adelante.

–A mayores, es profesora ¿qué recomendaciones daría a los padres sobre la crianza en estos tiempos?

–Soy ilustradora, profesora y madre. De todas ellas la más difícil, a la vez que maravillosa, es ser madre. Consejos, ninguno, no me quiero equivocar. Recomendaciones, leer cuentos a los niños, creo que es la mejor forma de criar a tus hijos, llenar sus cabezas de palabras que se transformen en imágenes con las que van a crecer.

–¿Es importante el dibujo para los niños?

–La palabra junto con la imagen son las herramientas del pensamiento. Aparte de un libro, hay algo que todo niño tiene que tener, es algo muy simple: un lápiz, para dibujar y para llenar sus vidas de palabras. La palabra y la imagen deben ir siempre de la mano, como en un buen cuento ilustrado.

–¿Cómo surgió la idea de la colección Makakiños de fácil lectura?

–La idea nace de la Asociación BATA y de la editorial Kalandraka, que desde el primer momento trabajaron por la inclusión, fueron sensibles y vieron la necesidad de crear un material que no existía y que los niños con dificultades lectoras necesitaban y pedían. Pienso que no existen libros que no se puedan leer, sino libros no adaptados a las necesidades lectoras. Eso lo sabía bien la asociación Bata, que faltaban libros para ellos, y la editorial Kalandraka puso los medios y la ilusión para hacerlos posibles y poder así acercar el mundo de la lectura a niños con dificultades lectoras. Primero ilustré el cuento de “La ratita presumida” y después pasé a ilustrar la colección DÍA A DÍA. Nicolás nace para ilustrar esta colección. Se trata de libros guía que sirven de apoyo visual para ayudar a los niños con TEA (trastornos del espectro autista) a adquirir la autonomía suficiente para poder llevar a cabo labores cotidianas, como cocinar, ir de compras o ir a buscar en la biblioteca un libro que les guste.

Leer cuentos a los niños creo que es la mejor forma de criar a tus hijos, llenar sus cabezas de palabras que se transformen en imágenes con las que van a crecer

–¿Cómo nació “Nicolás cocina sin fuego”?

–A esta colección pertenecen otros dos títulos “Nicolás va de compras” y “Nicolas va a biblioteca”. El primero fue “Nicolás cocina sin fuego”, qué mejor forma de adquirir autonomía que iniciándose en el mundo de la cocina de forma autónoma, sin riesgos y sin fuego. Mi personaje Nicolás es “capaz”, y si él es capaz también van a ser capaces los niños a los que van dirigidos estos libros. Nicolás está en cada una de las páginas de este libro rodeado de otros apoyos visuales como son los pictogramas. Y está feliz, contento porque es un personaje capaz de disfrutar y divertirse de forma autónoma.

–¿Qué representa ser elegida para la selección de “Libros destacados para jóvenes con discapacidad 2023”?

–Que un jurado internacional elija tu obra para formar parte de una lista de libros que van a ser expuestos en congresos y ferias internacionales, es una gran alegría. Pero también me hace sentirme como una madre preocupada que manda a su hijo al extranjero, a conocer mundo, a escuchar a otros, a conocer más personajes... Pero confío totalmente en él porque va de la mano de una gran editoral, como es Kalandraka, porque también sé de la profesionalidad de la asociación Bata, cómo y qué bien han trabajado los apoyos visuales del método de comunicación del sistema de pictogramas. Solo me cabe estar contenta y desearle a Nicolás suerte y que ojalá pueda visitar por el mundo muchas cocinas diferentes.

–¿Qué se van a encontrar los lectores en esta obra?

–Es un libro de cocina, así que encontrarán recetas sanas, nutritivas y sabrosas, elaboradas de forma sencilla y sin ningún proceso de cocción: canapés, sándwich y ensaladas para comer, frutas en brocheta, macedonias, bolitas de coco, trufas de chocolate, mousse de limón y helado de plátano para tomar de sobremesa; bebidas como zumo de naranja, batido de fresa, y sorbete de melón. Tras repasar los utensilios necesarios, los ingredientes e indicar el grado de dificultad, se describe el proceso de preparación. Pienso que si a mí de pequeña me dejan un libro como éste, lo disfrutaría muchísimo.