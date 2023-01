O Colectivo Monte Pituco (Pornedo) organiza este domingo a andaina que, a causa do mal tempo, fora adiada o pasado novembro no marco das “VI Xornadas de protección e posta en valor do patrimonio de San Xián”. O punto de encontro será o adro da igrexa parroquial ás 10.00 horas. Visitarase o cruceiro do Igrexario de San Xián que, nos últimos meses, resultou agredido. “xa que o fuste presenta marcas profundas realizadas cun material metálico”.