El que será cabeza de lista socialista a la Alcaldía de Pontevedra, Iván Puentes, lanzó en la mañana de este sábado su candidatura. Una puesta de largo en la plaza de A Ferrería en la que contó con el apoyo todo el aparato del partido a nivel gallego y exhibiendo el mayor poder que tiene el PSdeG actualmente en Galicia y que es el del municipalismo. Gobernando en cinco de las siete grandes ciudades gallegas, tan solo Abel Caballero faltó a una cita en la que Puentes estuvo arropado por la regidora de A Coruña, Inés Rey; la de Lugo, Lara Méndez; el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el alcalde de Vilagarcía y presidente de la Fegamp, Alberto Varela; así como el candidato en Ourense, Francisco Vázquez; la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva; la secretaria general del partido en Pontevedra y subdelegada del Gobierno, Maica Larriba; el secretario general en la provincia, David Regades; y el secretario general de los socialistas gallegos y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso.

Un discurso en el que Puentes señaló claramente a quien él considera que será su rival en las próximas elecciones municipales: su actual socio de Gobierno, el BNG, y alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Fue a él quien dedicó una mayor parte de su discurso dando por perdida la causa del aspirante del PP, Rafa Domínguez, sin tan siquiera nombrarlo: "El candidato del PP no va a ser alcalde de Pontevedra y hasta dudo que el mismo quiera serlo, lo dicen todas las encuestas, lo sabe la gente en la calle y lo dicen hasta los militantes del Partido Popular". Despachado. La elección que deberán tomar los pontevedreses el 28 es entre dos alternativas: "O Puentes o Lores". O como añadió: "O seguir dormidos como ciudad otros cuatro años o despertar, o resignación o esperanza, o pasado o futuro, o BNG o PSOE" y ahí fue donde se centró el candidato socialista.

Puentes lanzó su candidatura en una intervención que partió de lo sentimental y de la acogida que le brindó Pontevedra hace 25 años, momento en el que se "enamoró" de ella y decidió que iba a ser la ciudad en la que iba a vivir y criar a sus hijos. Una introducción que posteriormente le llevó a realizar un análisis de la situación del municipio y a preguntarse qué rumbo lleva actualmente. En su intento por distanciarse de su socio de Gobierno, el candidato socialista partió de una idea que cree común a todos los pontevedreses: El modelo de ciudad que lideró el actual alcalde fue pionero y brillante durante dos décadas, veinte años en los que, le recordó al BNG, el PSOE también tuvo mucho que ver en el desarrollo de este exitoso proyecto tanto desde el Gobierno como en los años en los que no le acompañó como socio de coalición. "Todos los pontevedreses, bueno, casi todos, menos el candidato del PP que anda enfurruñado, estamos orgullosos de la ciudad en la que vivimos". "Lores funcionó, pero está agotado", añadió.

"Hoy Pontevedra es una ciudad hermosa, pero adormecida", continuó. "¿Dónde trabajáis vosotros?, ¿dónde trabajan vuestros familiares?, ¿dónde creéis que van a tener trabajo vuestros hijos e hijas?, ¿a dónde vais cuando queréis ver grandes conciertos o incluso cuando queréis ver luces de Navidad en tiempo y forma?", se preguntó Iván Puentes. "Que el Lores de 2023 es una buena persona lo sabe todo el mundo, pero es evidente que es un político sin ganas, sin ilusión y sin propuestas de futuro para Pontevedra", indicó. "Tras 24 años el agotamiento es evidente, hoy están instalados en la poquedad, en la escasa iniciativa y en que la rueda siga girando mirando únicamente cara el pasado", una ciudad "con riesgo de morir de éxito". Una Boa Vila que "durante años fue marcando el ritmo, liderando siendo ejemplo mundial pero eso no dura para siempre", afirmó, "hay ciudades que ya nos están pasando por delante", indicó señalando a los alcaldes y alcaldesas socialistas que lo acompañaban y dijo que los vecinos de la ciudad no pueden resignarse a pasar otros cuatro años en los que "la única incógnita y reto es saber el nombre de la próxima calle que se va a peatonalizar".

Frente a la "política de cemento", Puentes animó a los pontevedreses a escoger un proyecto que apuesta por sumar a la ciudad al proceso de transformación económico que se está produciendo en todo el mundo y que en Europa se impulsa a través de los fondos Next Generation. Presumió de que el ala de Gobierno socialista, y concretamente su concejalía, fue la captó una mayor cuantía de estos fondos para proyectos sostenibles y lamentó que, sin embargo, no hubiese capacidad de gestión para atraer inversiones a la ciudad por parte del alcalde: "De los 26 proyectos empresariales identificados como proyectos tractores a financiar en Galicia con estos fondos europeos y que suman 4.000 millones, en Pontevedra hay cero". "Y no fallan las empresas, lo que falla es el liderazgo y las ganas de transformar Pontevedra" y sumarla estos proyectos europeos vinculados a la economía verde. Tras destacar el trabajo desarrollado, "y no nos lo pusieron fácil", por los ediles Tino Fernández, Yoya Blanco, Paloma Castro, Marcos Rey y él mismo, instó a los pontevedreses a que confíen en él para, "además de ser la ciudad de la peatonalización, que también, seamos la ciudad del empleo, el paisaje, de la resiliencia frente al cambio climático, de atracción empresarial, de la educación, la sanidad pública, diversidad, integración, políticas sociales, infancia, cultura, de las mujeres, la que habla con sus trabajadores y trabajadoras como los municipales, del rural y de lo urbano, del comercio, de las fiestas para todos..., la ciudad de la alegría de vivir", terminó.