El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, encabezará esta tarde en la basílica de Santa María la clausura de la XXIII Semana de la Familia, que ayer contó con el psiquiatra Alejandro Rocamora, miembro fundador del Teléfono de la Esperanza y de la Sociedad Española de Suicidología, que disertó sobre “Prevención del suicidio y familia”.

–¿Puede la familia actuar como un agente preventivo del suicidio?

–Sí, naturalmente, la familia es un agente muy importante en la prevención del suicidio. La importancia de la familia está en que ella puede acompañar a la persona que tiene ideaciones suicidas y realmente también puede contener esos impulsos suicidas. Lo importante es que no condene ni descalifique a la persona que tiene esos sentimientos, es fundamental una actitud de acogida y de respeto.

–Porque son habituales actitudes como decirles “anímate”, “no haces nada por mejorar”... Que no ayudan

–No ayudan. Lo primero es que hay que reconocer el sufrimiento, y a partir de que reconoces el sufrimiento del otro y le das validez a eso que está pasando, realmente a partir de ahí la persona sí puede hablar, puede decir y puede incluso cambiar su perspectiva. Pero lo que no se puede hacer es ni quitar importancia, ni descalificar diciendo “esto pasará pronto”, “parece mentira que tu pienses eso”… Es una mala intervención.

–¿Se explica por qué están aumentando tanto los suicidios?

–No, no hay explicación para el incremento. Bueno, una explicación es el tema de la COVID 19, que es verdad que fue una situación de estrés potente que pasamos a nivel mundial, y que sí que algunas personas les ha influido. De hecho los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que han aumentado en 2021, el último dato que tenemos, un 1,7%, creo recordar. Es una de las explicaciones, y la otra yo diría que es que la sociedad actual no está concienciada con este tema del suicidio, se ve como un tabú, se estigmatiza a la persona que piensa en el suicidio etc. Y eso sí realmente contribuye a que la persona no sea capaz de poner palabras a sus sentimientos y que se le pueda ayudar. Muchas veces ese temor a que me descalifiquen o a no ser comprendido hace que no hable de las ideaciones suicidas.

–¿La depresión es otra pandemia?

–Yo no hablaría de pandemia. La depresión es un cuadro clínico, sobre todo la depresión grave, la depresión mayor, que es un cuadro que sí es muy proclive al suicidio. Pero realmente no solo se suicidan los enfermos mentales, no solamente se suicidan las personas que padecen una depresión, sino que hay personas que padecen una crisis existencial y se pueden suicidar. Creo que actualmente hay además más incremento de cuadros depresivos entre otras razones porque los sabemos diagnosticar mejor los psiquiatras y los psicólogos. Es un factor más que explica el incremento, las personas realmente son más conscientes de lo que les está ocurriendo y acuden más al profesional de la salud mental para que les ayude.

–¿Es un buen mensaje decir que las crisis se pueden rentabilizar para salir fortalecido?

–Sí, pero lo que sucede es que cuando uno está sufriendo ese mensaje no sirve para nada. Pero sí es verdad que desde un punto de vista teórico es así. También es verdad que se puede salir fortalecido o hundirte más. La palabra crisis significa peligro y oportunidad, y oí una vez una conferencia de un psicoanalista argentino que decía sí, sí, toda crisis tiene peligro y oportunidad, pero primero es el peligro y después la oportunidad, como diciendo que realmente no hay que canonizar la crisis; si yo tengo un problema evidentemente a partir de ahí puedo intentar rentabilizarlo. A partir de ahí, no es que yo realmente quiera que haya una pandemia o quiera que me diagnostiquen un cáncer.