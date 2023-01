Tras ter coñecemento de problemas técnicos nas obras da construción do auditorio de Marín, na que apareceu auga do mar na súa excavación, a portavoz municipal do BNG, Lucía Santos, solicitou á alcaldesa, María Ramallo, unha xuntanza de portavoces para falar do asunto, que será o vindeiro luns 30 de xaneiro, e Lucía Santos adianta que “solicitará información do que está acontecendo e se as dificultades que parece ser xurdiron, van supoñer cambios no proxecto inicial do Centro Cultural”.