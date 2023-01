La adjudicación del contrato de la gestión de residuos de competencia municipal del Concello de Pontevedra se va a retrasar algo más de lo previsto por la suspensión cautelar del plazo de presentación de ofertas, que finalizaba el próximo 30 de enero. El concelleiro responsable de residuos urbanos, Raimundo González, anunció que la Xunta de Goberno Local ha tomado esta decisión porque se han presentado dos recursos ante el Tribunal administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) y el Concello prefiere no continuar con el procedimiento hasta que se resuelvan, "en tres o cuatro semanas".

"Es un contrato muy importante, novedoso, de vanguardia, que persigue nuevos objetivos medioambientales y cumple nuevos objetivos legales. Esto aconseja tramitar el expediente con las mayores garantías jurídicas, con la mayor seguridad jurídica posible", explicó el edil nacionalista, que insistió en que "es mejor esperar a la resolución de los recursos antes de continuar con el procedimiento conforme a un criterio de seguridad jurídica y prudencia". En este sentido, comentó que "si da la razón al Concello, retomamos el plazo; si no, corregiremos lo que sea necesario" .

González se refirió a los dos recursos presentados, uno de ellos por por la cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro impulsada por la Confederación Cáritas Española "Moda re-", que hace referencia al porcentaje de textiles que se excluyen del reciclaje, y el otro, por la Asociación de Empresas de Limpieza Pública "Aselip" (que reúne a las principales compañías del sector: FCC Medio Ambiente, Cespa, Urbaser, Valoriza, OHLA, Contenur, Recolte, Herbusa y la valenciana SAV), que apunta principalmente al equilibrio económico de la concesión, pero también a otras cuestiones más relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la propia ley. El concelleiro confía en que en ambos casos se desestimen, pero también reconoce que "no nos viene mal que el Tribunal diga que está todo correcto, porque despeja posibles dudas. Queremos que esto vaya con todas las garantías posibles".

En cuanto a las dificultades que se está encontrando el Concello con este contrato, el edil nacionalista reconoció que "se han dado una serie de circunstancias atípicas. Hubo pandemia, ahora estamos inmersos en esta vorágine de precios, inflación, etc, que nos llevó a rehacer el estudio económico. A mí lo que me importan son los objetivos a cumplir, no me importan tanto los plazos; que se resuelva antes o después de las elecciones no es algo importante".

El pasado 30 de diciembre se aprobó la licitación de esta concesión, cuyo plazo para presentar ofertas terminaba el 30 de enero. "Hasta el momento no se presentó ninguna oferta. Suele ser práctica habitual esperar al último día para presentarla", confirmó Raimundo González.

Cabe recordar que se trata del mayor contrato de la historia del Concello de Pontevedra en cuanto a su importe económico, que asciende a 233.395.720 euros para un período de 20 años. Incluye la recogida, tratamiento, limpieza viaria y maquinaria, con una mejora de los medios técnicos para dar un salto adelante en el servicio. Son 11.669.786 millones de euros por año.

Tal y como explicó en su momento el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, es "un contrato pionero, adaptado a la nueva ley de residuos, un cambio de paradigma en el tratamiento de los residuos, que nos va poner en la vanguardia también en la gestión de los residuos". Este nuevo contrato prevé un incremento de la plantilla de la recogida de residuos hasta los 160 trabajadores (actualmente son 120), así como la creación de la planta de compostaje y el aumento de medios técnicos y mecánicos. El gobierno local confiaba en poder adjudicar este contrato antes de que remate la actual prórroga de la empresa concesionaria, el próximo 30 de junio. Habrá que ver cuánto afecta a este calendario la suspensión cautelar del plazo de presentación de ofertas.