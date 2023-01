O mal tempo e as inclemencias meteorolóxicas destes últimos meses non están a supoñer un freo para a execución do proxecto de pavimentación de camiños rurais en Marín. O concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, informou de que xa se actuou nos camiños de Pena-Caeiro, Ameal-Oubiña, O Pozo e Saíde. Nestes momentos, os operarios traballan no Pereiro. En total, investiranse uns 200.000 euros, con cargo ao Plan Concellos, para poder abarcar 11 camiños, entre eles os de O Carregal, Cruceiro do Vento, O Castro, O Barrio-A Brea, Sobreiras, O Pereiro e Loira.