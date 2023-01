O humanización do vial do Toural a O Picho, en Vilaboa, entra na súa fase final co acondicionamento das cunetas, recubrindoas nalgúns tramos de pedra rústica para facilitar a canalización das augas pluviais fora do asfalto e co acondicionamento do acceso ás fincas. O Concello destinou a estas tarefas unha partida de 10.000 euros, que permitiron tamén dotar de pavimento compactado un tramo de 525 metros, así como a colocación de 12 balizas cunha visibilidade de 360 grados para mellorar a seguridade da circulación.