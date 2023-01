UGT exige a la Xunta la paga de antigüedad para docentes de la educación concertada

La UGT dio cuenta ayer en Pontevedra de la “situación dramática” que atraviesa el gremio de profesores en la educación concertada de Galicia, en el marco de las elecciones sindicales en la enseñanza privada gallega. En ese sentido, señalan que desde 2010 no se ha producido ningún acuerdo con la administración gallega.

En concreto, señalan que la Administración autonómica lleva 12 años sin abonar al profesorado la paga extraordinaria de antigüedad, destinada a aquellos docentes con 25 años de trabajo en el mismo centro educativo. Una problemática que, según UGT, afectaría a más de 7.000 trabajadores, una cifra que aumenta cada año en 300 docentes.

Además, señalan que existen más disparidades entre comunidades autónomas. "Hay una brecha salarial con respecto a los sexenios, que la comunidad autónoma donde no los hay, como aquí, pues en principio se parte de una homologación casi total con los compañeros de la enseñanza pública, de un 95, 96%. Al final de los sexenios, hablamos de 500 euros", aseguró Jesús Gualix, secretario federal de Enseñanza Privada de UGT.

"Excepto Galicia, no hay ninguna comunidad que no tenga un acuerdo con la administración. No nos pagan la paga de antigüedad desde 2010, no tenemos acuerdo de recolocación, no hay posibilidad de hablar de homologación salarial, ni siquiera de igualar el número de horas entre pública y privada. No tenemos absolutamente nada, la jubilación parcial está en el aire", indicaron los responsables autonómicos de Ensino del sindicato.