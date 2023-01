Vistas suspendidas y diligencias aplazadas sine die son algunas de las consecuencias que ya se están dejando notar en la provincia como consecuencia de la huelga convocada por los letrados de la administración de Justicia.

Con más repercusión en Vigo que en la capital, las fuentes consultadas estiman que el seguimiento en toda Pontevedra está siendo de un 51% de los profesionales. Un paro que no solo tiene como principal consecuencia la suspensión de juicios, sino también la no realización de diligencias procesales en las que es preceptiva la presencia de los antiguos secretarios judiciales o incluso la incoación de procedimientos que deben ser minutados por estos profesionales. Es por ello que, donde el ciudadano más puede notar la huelga es en salas como las de lo Civil que llevan asuntos de familia o de índole económica que pueden acumular retrasos en la tramitación, así como en lo Social o Mercantil y en lo Contencioso. No tanto así en el orden Penal en donde en ocasiones la urgencia hace indispensable la realización de muchas de las diligencias previstas.

El principal detonante de este paro es el incumplimiento del compromiso alcanzado con el Gobierno para adecuar sus condiciones salariales a las nuevas competencias y tareas que se reconoció a este cuerpo de profesionales en 2009. Tras las huelgas de 2021 se reconoció finalmente esta adecuación salarial, pero todo se quedó en el papel y todavía no se ha llevado a cabo.