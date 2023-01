O Ateneo Santa Cecilia lembra que o sábado, 28 de xaneiro, remata o Concurso de cartaz anunciador do Enterro. Dotado cun único premio de 300 euros. As propostas en formato Din A3 poderanse presentar fisicamente no local da entidade ou mediante correo electrónico: ateneosantacecilia@gmail.com. Poden participar no concurso todas aquelas persoas maiores de 18 anos que o desexen e as obras serán de técnica libre.