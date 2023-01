La biblioteca, clave en la recta final de los exámenes

La recta final de los exámenes de invierno sigue llenando las bibliotecas del campus de Pontevedra de estudiantes, ya con los últimos preparativos para afrontar el remate de la primera evaluación y cuatrimestre del curso.

Son momentos más que deseados por los alumnos y alumnas que acuden regularmente a la biblioteca principal del Campus de Pontevedra, la que está situada en la Facultade de Comunicación. Allí, los estudiantes ya piensan en terminar cuanto antes los exámenes, tras varias semanas intensas de estudio con las Navidades y el fin de año de por medio.

En el caso de la titulación de Comunicación Audiovisual, eran los de tercero los que ponían el punto y final ayer a los exámenes con la asignatura de Creatividade publicitaria audiovisual, mientras que los de Publicidade e Relacións Públicas lo hacen hoy, con la prueba final de la materia de Publicidade Internacional a las 12.00 horas. Otros grados ubicados en Pontevedra, como Enxeñaría Forestal, tienen también este jueves sus dos últimos exámenes: Física, de primero, a las 10.00 horas, y Construcións Forestais de tercero. Donde ya han puesto punto y final a los exámenes ha sido en uno de los centros universitarios adscritos al campus como la Escola de Enfermería o el Centro Universitario da Defensa en Marín, que celebró su primera convocatoria del curso antes de final de año.

No obstante, durante las Navidades y las dos primeras semanas de enero, los espacios públicos de estudio del campus pontevedrés rozaron el lleno todos los días desde primera hora de la mañana, entre estudiantes de grado, máster y oposiciones, incluidos aquellos que regresaron a casa por las festividades procedentes de otras facultades. Un cuello de botella que ni el horario especial para los exámenes, con la biblioteca central abierta hasta la 1 de la madrugada, puede paliar.

A pesar de ello, son muchos los universitarios, como Vanesa, que prefieren el ambiente de biblioteca para estudiar, en lugar de sus residencias particulares. “Preparé los exámenes allí porque yo soy siempre de biblioteca. Me concentro mejor. Es como que veo al resto de alumnos estudiar y se contagia un poco esa sensación de esfuerzo. Además, cuando estudio en casa no me fuerzo a concentrarme tanto y siento que pierdo mucho más el tiempo”, valora esta estudiante de Publicidade e Relacións Públicas afincada en Redondela, que compagina asignaturas de tercer y cuarto curso en Pontevedra.

Esa sensación de compartir estudio con otros compañeros y amigos es la que lleva a Andrés, estudiante de Derecho, a preparar sus exámenes junto con Pablo y Claudia, ambos inmersos en preparar las oposiciones a guardia y al funcionariado de instituciones penitenciarias.

“En mi caso, venir aquí te ayuda a tener la rutina y ves que hay gente que está en tu misma situación. Eso es algo que nos suele animar para sacar adelante los temas”, reconoce, en mitad de una jornada de estudio que suele durar entre seis y ocho horas al día.

La rutina de acudir a la biblioteca para mantener ese ritmo de estudio y no relajarse resulta fundamental para estudiantes como Laura, que estaba ante su último día de estudio. “Yo valoro el hecho de venir porque no te relajas tanto. Al final, con las fiestas de por medio y los días libres necesitas un poco de presión para no despistarte y la biblioteca está genial para eso”, comentaba, horas antes de su examen en la escuela de Forestales.