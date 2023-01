La Alameda es la única opción que baraja el Concello para la reubicación del mercadillo ambulante de Pontevedra. Así lo confirmó la concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco, quedando ya descartada la otra alternativa, la de Arzobispo Malvar, por una cuestión de espacio.

A falta del informe de la Policía Local y de una reunión con los feriantes, este viernes, la decisión está prácticamente tomada. "Solo nos preocupa el tema del suelo si llueve. La Alameda está pendiente de una obra muy importante que depende del departamento de Iván Puentes (Desenvolvemento Sostible) y hablaremos con él para ver qué acciones se pueden hacer para mejorar el espacio si llueve y que no se formen bolsas de agua", señaló Yoya Blanco, que confirmó que el servicio técnico de Mercados ya ha realizado un plano con la distribución de los puestos de la feria en la Alameda.

Lo que todavía no hay es una fecha para ese traslado. "Los propios ambulantes nos pidieron que se hiciera con tranquilidad, y tienen razón, no queremos ir deprisa y corriendo, queremos hacer las cosas bien", comentó la concelleira. Por lo tanto, el próximo sábado se mantendrá la feria en la calle Rafael Areses y, de momento, seguirá siendo su ubicación mientras no empiecen las obras. El mercadillo actualmente instalado en el recinto ferial cuenta con 89 puestos disponibles, de los que 34 están vacantes.

Según señalaron desde el Concello, la instalación del mercadillo es un asunto que tiene mucha complejidad, por afectar al espacio público, al tráfico y al conjunto de la ciudadanía en cuestiones como los accesos a los garajes del vecindario, además de a los propios vendedores, por lo que hay que abordar cualquier cambio con prudencia y con tiempo.

Así, una ubicación que parecía buena en principio, como era la calle Arzobispo Malvar, posteriormente se reveló que no era una buena opción por los problemas que presentaba tanto para la movilidad en general como para los vecinos y para los vendedores, que no contaban con espacio suficiente en esta calle.

El pasado lunes la Xunta de Goberno Local aprobó la nueva Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante del Concello de Pontevedra. Se trata, en todo caso, del inicio del proyecto, que ahora deberá ir a Pleno para su aprobación inicial. Desde ese momento comenzará un proceso de consultas, informes, alegaciones y su aprobación definitiva por el Pleno. El nuevo reglamento introduce novedades como admitir cambios de titularidad en los puestos, que hasta ahora son personales e intransferibles, así como suprimir los anteriores criterios de adjudicación basados en la antigüedad. Ahora habrá una concurrencia competitiva para la adjudicación de los puestos. La nueva ordenanza también regula los productos autorizados y los no permitidos.