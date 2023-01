El grupo provincial del Partido Popular propondrá en el pleno de este viernes reclamar al Gobierno central que amplíe los fondos del programa DUS 5000 “y cubrir así todas las solicitudes que, a pesar de estar presentadas en plazo y forma, quedaron excluidas, y que en la provincia ascienden a un total de 27 proyectos de varios ayuntamientos e incluso de la propia institución provincial”. El portavoz popular, Jorge Cubela, acompañado por la diputada Pepa Pardo, señaló este martes que “es una reclamación importante para nuestros ayuntamientos y por eso desde el PP provincial entendemos que debe de haber estrategia de provincia, apoyar a los ayuntamientos que quedaron fuera y reclamar con determinación ante el Gobierno central que reabra la convocatoria y doten de crédito suficiente para financiar los proyectos que quedaron sin ayudas del programa DUS 5000”.

Cubela destacó que “pese al gran esfuerzo realizado por los pequeños y medianos ayuntamientos que, con recursos muy limitados, demostraron gran capacidad de gestión e iniciativa concurriendo a esta línea de ayudas, el dinero no llegará finalmente a muchos concellos que lo necesitan y que, además, ya asumieron un gasto previo importante en la elaboración de estos proyectos y en la contratación de consultorías externas para su redacción y seguimiento”. En esta línea, cuestionó “de qué vale hablar de fondos europeos sí finalmente no llegan a todo el territorio, de que vale hablar de fondos europeos sí no llegan a quién más lo necesita”.

Por eso, reclaman al gobierno de la Diputación que “por una vez, antepongan los intereses de la provincia y de los ayuntamientos” y apoyen esta demanda. En esta línea, lamentó ya el voto en contra de PSOE y BNG en la comisión informativa. “Pedimos al PSOE que deje de priorizar su interés partidista y al BNG que rompa con esa dinámica de apoyar la ciegas todo lo que marca el PSOE. En la Diputación son las marionetas de los socialistas. El BNG no tiene voz propia en esta institución. Debió de ser uno de los acuerdos ocultos del pacto del bipartito”.