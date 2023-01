Amigos do Camiño Portugués cifra en 4,5 millones de euros el impacto del Año Santo en la comarca

El Año Santo 2022 pasaron por Pontevedra, y las localidades de la comarca que forman parte de la ruta portuguesa del Camiño de Santiago, cerca de 124.000 peregrinos. Es todo un récord de caminantes, una cifra resultante del impulso de la ruta tras la pandemia del COVID.

Pero no solo es un número que hace referencia a las personas que pisaron tierra pontevedresa en algún momento del año, sino que su presencia ha tenido, de alguna u otra forma, un importante impacto económico. Según la Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago, esa repercusión ha sido de 4,5 millones de euros en todo 2022.

Celestino Lores, presidente del histórico colectivo, explica que el cálculo se ha realizado con una media de gasto por peregrino de 45 euros, “y teniendo en cuenta de los 124.000 durmiesen en Pontevedra u otros concellos al menos 100.000 de estos caminantes”.

“Hay que ver que no todos los peregrinos se alojan en el mismo tipo de sitios. Los hay que optan por el albergue público, albergue privado, hotel medio u hotel superior. En función de esta elección varía el gasto. Por ejemplo, una persona que llega al albergue público es una persona joven que no quiere gastar mucho dinero o que tiene escasos recursos. Gasta en este tipo de albergue ocho euros en dormir, doce euros en la comida, seis en la cena y tres en el desayuno, así como un euro en medicinas. La media es de unos 30 euros como mínimo, tirando por lo bajo”, resume.

En los otros tipos de establecimientos el cálculo medio aumenta en función del alojamiento, de modo que “en un albergue privado dormir le cuesta una media de 16 euros, el doble que en el público, más todo lo demás son unos 50 euros de media, mientras que en un hotel medio serían 30 euros dormir y con todo lo demás hasta 70 euros”.

“Teniendo todas estas cantidades en cuenta, nos da una media aproximada de 45 euros por peregrino y día de los que duermen en la comarca, ya que son muchos menos los que eligen establecimientos superiores”, concluye.

Por otro lado, destaca la importancia de que ese gasto queda muy repartido en diferentes localidades y establecimientos: albergues, hoteles, supermercados, bares, restaurantes, taxis, farmacias, kioskos, tiendas de material, de bicicletas, servicios de mochilas…

“Lo bueno del Camiño es que el dinero no va a un sitio concreto, sino que se reparte muchísimo. Favorece la sostenibilidad local. Esto en pequeñas poblaciones lo que supone es que a lo mejor una o dos familias vivan del Camiño; no se hacen millonarias, pero dan una posibilidad de vida. Donde antes solo se vendía el pan, ahora a lo mejor se vende café, bebidas…”, celebra Tino Lores.

“Los peregrinos se reparten mucho en los distintos establecimientos y la oferta de camas en Pontevedra llegó a su tope, actualmente es suficiente”

El año pasado, del total de peregrinos que pasaron por Pontevedra se alojaron solamente un 9% en el albergue público de la Xunta, que gestionan los Amigos do Camiño Portugués a Santiago. “Los peregrinos se reparten mucho en los distintos establecimientos y la oferta de camas en Pontevedra llegó a su tope, actualmente es suficiente”, considera el presidente de la asociación.

En este sentido aporta datos concretos de los dos meses con mayor afluencia del año, julio y agosto: “En agosto de más de 23.700 durmieron menos de 2.000 en el albergue público y en julio, de 17.900, durmieron 1.579”.

Hay que recordar que este establecimiento tiene unas condiciones más estrictas que los privados, especialmente de horario: a las 22 hoy hay que estar para dormir y a las 8 de la mañana hay que abandonar la litera. Además, las sábanas son de usar y tirar, así que la mayoría de la gente lleva su propio saco de dormir.

Esperada caída este 2023

Como es lógico, la afluencia de peregrinos este año bajará al no ser Año Santo.

“Hay dos factores que hubo este 2022 y que no va a haber en 2023. Uno es que no es Año Xacobeo y no habrá la peregrinación europea de jóvenes, que pasaron como 6.000, ni grandes grupos. El otro es que este ha sido el gran año de salir después de la pandemia, la gente quería salir. Habrá un bajón”, resume Tino Lores.

Sobre la tendencia de los últimos años, informa que desde el año 2016 “estaban aumentando una media de 10.000 peregrinos por año y hemos llegado al tope”. “En 2023 calculamos que bajarán unos 20.000. Yo ya me conformaría con que bajásemos hasta los 110.000, sería lo normal y suficiente”, confiesa.

En cuanto a la percepción generalizada de que el Camiño de Santiago está saturado, el presiente de la asociación recuerda que la ruta tiende a autorregularse. “Hay gente que ha venido en 2022 por experimentar y que en 2023 no vendrá”, concluye.