Pontevedra ya es la ciudad con menor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en Galicia

El número de personas que se consideran en riesgo de pobreza o exclusión social ha disminuido drásticamente en los últimos años en Pontevedra, cayendo de una tasa del 24,63 en el año 2015 hasta el 14,09 por ciento al finalizar 2021, último año analizado por el Instituto Galego de Estatística (IGE) a través de la Enquisa Estructural a Fogares. Este estudio se realiza dentro de la Estrategia Europa 2030, que marca los objetivos de desarrollo sostenible en ese horizonte temporal.

En 2019, año previo a la etapa más dura de la actual pandemia de Covid, la tasa de riesgo de pobreza en Pontevedra se situaba en el 21,19 y fue descendiendo paulatinamente hasta el 14% actual.

La tasa de riesgo de pobreza en un territorio es el porcentaje de personas con ingresos inferiores a lo que se considera el umbral de la pobreza. Este umbral se corresponde con el 60% de la media de los ingresos equivalentes de todas las personas que viven en este territorio.

Siguiendo esa buena evolución de la pobreza en la ciudad del Lérez, en el conjunto de Galicia Pontevedra es la urbe con menor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (14,09). Le siguen, con tasas superiores, Vigo (15,92), Santiago de Compostela (16,02), Ferrol (16,91), A Coruña (19,42), Ourense (21,79) y, a la cabeza, Lugo, con una tasa de riesgo de pobreza del 23,60.

Siguiendo este estudio del IGE, el 65,73% de los hogares pontevedreses llegaban “con facilidad o mucha facilidad” a fin de mes en el año 2021. Suponen 20.722 hogares del municipio, que reunía en ese año un total de 31.527 domicilios.

Este porcentaje avanza en los últimos años parejo al descenso del riesgo de pobreza en la ciudad, ya que en 2007 solo el 37,55% de los hogares pontevedreses llegaban a fin de mes con facilidad o mucha facilidad; eran entonces 10.076 domicilios.

En el otro extremo de esta tabla se recoge que el 6,14 por ciento de las familias pontevedresas llegan “con mucha dificultad” a fin de mes (1.936 hogares), cuando catorce años atrás el porcentaje de familias que declaraban llegar con mucha dificultad a los siguiente ingresos eran un total de 5.739, el 21,39% de los hogares del municipio.

En la comparativa con el resto de ciudades gallegas, Pontevedra ocupa la tercera posición de las urbes en las que las familias llegan con facilidad a fin de mes. Le superan Santiago de Compostela (con una tasa del 65,98) y Vigo (67,73%).

Pontevedra se sitúa entre las urbes gallegas donde un menor número de familias dicen acabar el mes con mucha dificultad. En la ciudad del Lérez están en esta situación el 6,14 por ciento de los hogares, con lo que solo tienen menos hogares con este problema Vigo (5,82), Lugo (5,99) y Ourense (6,09).

Segunda urbe con mayores ingresos por familia

Al finalizar 2021 Pontevedra se situaba como la segunda ciudad de Galicia con mayores ingresos mensuales por hogar, solo por detrás de Santiago de Compostela. Así, en el último año analizado por el Instituto Galego de Estatística (IGE) las familias de la capital de Galicia tenían al término de 2021 unos ingresos medios de 2.793 euros mensuales. Era la única ciudad –entre las siete grandes del país–, que superaba en ese periodo a Pontevedra, cuyos hogares percibían una renta media de 2.704 euros al mes. A la capital de Lérez le siguen en este ranking el ayuntamiento de A Coruña, con unos ingresos medios por hogar de 2.688 euros y Vigo, con 2.559 euros mensuales por familia. Los ingresos medios por hogar en la capital de la provincia suponen casi 700 euros más que hace una década. En 2011, la renta media de los hogares pontevedreses era de 2.071 euros, mientras que en el peor año de la crisis sanitaria provocada por el COVID (2020) los ingresos medios se situaban en 2.445 euros, según este balance.

El 27% de los hogares ingresan ayudas sociales

En la ciudad de Pontevedra el 27 por ciento de los hogares tienen como única fuente de ingresos las prestaciones sociales. Son concretamente 8.522, según la Enquisa Estructural a Fogares que elabora el Instituto Galego de Estatística (IGE). Estas ayudas suponían más del 50% de los ingresos en el 34,09 por ciento de los hogares pontevedreses el pasado 2021 y significan más del 75% de los ingresos para un 29,10% de los domicilios del municipio. El porcentaje de hogares que fundamentan todos o buena parte de sus ingresos en las ayudas sociales también ha ido disminuyendo en los últimos años, ya que si nos fijamos en 2015, el 30,40 por ciento de las familias pontevedresas recibían la totalidad de sus ingresos por vía de las prestaciones sociales. Eran concretamente 9.782 familias, mientras que los hogares percibían más del 50% de sus ingresos por vía de prestaciones en el 39,14% de las viviendas. Eran concretamente 12.598 hogares. Siguiendo este estudio estadístico, en cada familia pontevedresa casi dos personas –por término medio– perciben ingresos dentro de cada hogar. Fue una media de 1,92 personas por domicilio el pasado 2021.

Galicia

La tasa de riesgo de pobreza en el conjunto de Galicia creció hasta el 16,1% en 2020, coincidiendo con el surgimiento de la pandemia de Covid, que causó un terremoto económico y social, dejando a miles de personas en situación de precariedad, cobrando Ertes, perdiendo sus empleos o sufriendo el cierre del grifo de las contrataciones temporales. La pandemia de Covid supuso un incremento del riesgo de pobreza en Galicia tras tres años de ligero descenso, pasando del 15,8% de 2017, al 15,5% de 2018 y al 15,2% de 2019. Sin las prestaciones contributivas y no contributivas (pensiones), las vinculadas al paro o las ayudas directamente relacionadas con los hogares sin recursos, el porcentaje de familias que no percibiría el 60% de ingresos medios en la comunidad se duplicaría hasta el 34%, según las estimaciones realizadas por el Instituto Galego de Estatística. Traducido a cifras totales, el riesgo de pobreza ya no afectaría a 435.263 ciudadanos, sino a 919.159 de los 2,7 millones de vecinos de la comunidad autónoma. El Estado del Bienestar, por tanto, protege a 483.896 personas contra la falta de recursos en el conjunto de Galicia.