Unos 80 vecinos de Figueroa y Cerdedo acudieron a la reunión vecinal celebrada en el Centro Cultural de Cerdedo convocada por el alcalde, Jorge Cubela, para recoger las demandas y las solicitudes de alta para contar con fibra óptica en todos los domicilios del concello en este mismo año que ahora comienza.

Cubela acudió acompañado de la teniente de alcalde, Lourdes Ovelleiro, y los concejales Belén Casado y Agustín Troitiño, además de por una técnica de Movistar.

En el transcurso de la reunión se informó de los planes previstos para la implantación de la fibra óptica en el municipio que aunque se espera completar a la mayor brevedad está mediatizada por la actuación de los continuos temporales que azotan la comarca.

Cubela recuerda que este es un momento histórico y que “no podemos permitirnos que e produzca una brecha tecnológica y nadie se quede atrás”.

Hoy lunes habrá otra reunión informativa en la Casa do Pobo de Valongo a las 19 horas y en la Casa do Pobo de Loureiro a las 20.15. Mañana martes, a las 19 horas en la Casa do Pobo de Augasantas.