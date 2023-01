Solamente en 2021 se produjeron en la comarca de Pontevedra 1.932 accidentes laborales con baja, un 2,5% más que hace una década. La pontevedresa María Jesús López es ingeniera técnica industrial y técnica en Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente. Con más de 20 años de experiencia en el sector, asegura que es posible trabajar con una política de “cero daños”, siempre y cuando haya la implicación fundamental desde la dirección de la empresa.

– ¿Qué causas pueden ser las que motiven los accidentes de trabajo?

– Existen dos motivos principales, que siempre menciono en cualquier charla o formación de seguridad y salud que imparto. Uno es el exceso de confianza: llevamos tantos años en nuestro puesto de trabajo que adquirimos una rutina en las tareas o trabajos que nos da esa confianza y seguridad que al final puede desembocar en un accidente de trabajo. Normalizamos tanto las tareas que no vemos los riesgos. Por eso es importante un reciclaje en nuestra formación. Otra, es la falta de formación o inexperiencia. Trabajadores que se incorporan de un día para otro, en este mundo laboral tan cambiante, sin tener en cuenta por parte de las empresas que hay que formarlos con suficiente antelación en los riesgos que tienen y medidas preventivas, para que evitar que ocurra cualquier tipo de accidente. No formarlos a prisa y en masa, sino según su puesto de trabajo y los riesgos que este conlleve. Hay que adaptar el trabajo al trabajador; no al revés.

"Implantar cultura preventiva llevará a la empresa a un compromiso por la seguridad, el bienestar y evitar accidentes, y por supuesto, aunque crean que no, a un ahorro económico importante"

– ¿Cómo es la implicación de las empresas en la Seguridad y salud?

–Desde mi experiencia de 20 años en el sector, cada empresa es diferente. Hay empresas pequeñas que se implican mucho en la Prevención de Riesgos Laborales, dentro del presupuesto que manejan, y empresas o compañías mayores con presupuestos altos en este ámbito, que no se preocupan de la seguridad y salud de su empresa; o al revés. Depende siempre de las políticas de Seguridad y Salud que apliquen desde las direcciones o gerencias. Todo comienza desde ahí. Si no hay implicación desde la dirección de una empresa, es muy difícil hacer prevención al resto de líneas de mando, mandos intermedios y trabajadores.

–¿Y la implicación de las Administraciones?

– También deberían implicarse más. La ley de Prevención de Riesgos Laborales es del año 1995, pero hay veces que los Técnicos PRL tenemos la sensación de que sigue siendo muy joven en España dicha ley, porque sigue sin aplicarse correctamente. Se hacen campañas desde la Administración a diferentes niveles, pero siguen faltando más visitas de Inspección de Trabajo, técnicos de los gabinetes de seguridad y salud, etc...Se basa todo mucho en temas burocráticos, el “papeleo”, para tenerlo todo cubierto, pero la comprobación y aplicación siguen faltando. En este sentido, a veces el trabajador se siente desamparado.

"La producción tiene que ir alineada con la prevención, porque si planificamos correctamente los trabajos se evitan los accidentes"

– ¿Cómo funcionaría una empresa correctamente en este ámbito?

– La Seguridad y Salud no la hace solo el Técnico PRL, como erróneamente se suele pensar. Como he dicho, nace en la dirección de la empresa. Implantar cultura preventiva llevará a la empresa a un compromiso por la seguridad, el bienestar y evitar accidentes, y por supuesto, aunque crean que no, a un ahorro económico importante al evitar los accidentes de trabajo.

– ¿Se pueden evitar los accidentes de trabajo?

– La Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales te indica que los riesgos hay que evaluarlos, y aquellos que no se pueden evitar, hay que tomar medidas para controlarlos o minimizarlos. Con esto, ya te está indicando que los riesgos siempre se pueden evitar, y si no hay riesgo, no hay accidente.

He trabajado en una compañía con una política de "cero daños", es decir, cero accidentes de trabajo, y es difícil de conseguir, y muchas empresas no creen en estas políticas, pero son efectivas, porque los accidentes se analizan todos, y no me refiero solo al accidente ya una vez ocurrido, sino a los incidentes o cuasiaccidentes, que son los tipos de incidentes que hay que investigar para establecer las medidas preventivas necesarias para evitar que lleguen a ser accidentes materializados.

Yo siempre lo explico así a los gerentes de las empresas, la producción tiene que ir alineada con la prevención, porque si planificamos correctamente los trabajos se evitan los accidentes. Una buena planificación de las tareas conlleva a que se estudie desde la herramienta, medios auxiliares a utilizar, trabajo bien definido a realizar...es decir, trabajar en paralelo producción y prevención.

Es muy importante también tener una buena Evaluación de riesgos actualizada de la empresa, dar formación continuada en PRL a los trabajadores, tener Equipos de Protección Individual (EPI) a disposición del trabajador, y por supuesto una vigilancia en "campo" a nivel seguridad y salud de los trabajos que se realicen para que se cumplan todas las medidas necesarias.

"Los riesgos siempre se pueden evitar, y si no hay riesgo, no hay accidente"

– ¿Existen hoy en día herramientas efectivas para analizar los accidentes de trabajo?

– Por supuesto que existen. Existen los métodos del Árbol de causas ó 5 Porqués, Análisis de la cadena causal, método SCRA (síntoma-causa-remedio-acción), método del diagrama de Ishikawa. Todos estos métodos llevan a hacernos una serie de preguntas hasta llegar a la causa raíz del accidente, y así establecer las medidas preventivas necesarias para evitar que pueda ocurrir de nuevo. Existen muchas programas informáticos en el mercado que pueden utilizar las empresas para facilitar la investigación de accidentes, y llevar el control de riesgos en sus empresas.

Se utilizan también mucho los indicadores o KPIs de Seguridad y salud en el trabajo, que son indicadores medibles que ayudan a encontrar problemas y ver el progreso en alcanzar los objetivos e identificar los riesgos. Cada vez son también más las empresas que se certifican en la ISO 45001 de Seguridad y salud ya que esto demuestra que se ha implantado un sistema de trabajo seguro y saludable para los trabajadores.

La finalidad es siempre la misma, la implicación a la que quiere llegar una empresa en la Seguridad y Salud de sus trabajadores, y así evitar los accidentes de trabajo.