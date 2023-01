Libros para niños como “Feliz Feroz”, “Rapunzel con piojos”, “El lobo con botas” o la saga de Max Burbuja llevan la firma de Miguel López, “demasiado gallego”, proclama en su Twitter, donde es conocido por el seudónimo de “El Hematrocrítico” esta merecidísima estrella de las redes sociales, autor también de cómics infantiles y de numerosos proyectos en internet atravesados por el humor y las buenas ideas, tanto si quiere ser presidente de escalera como si le gusta el arte. En una nueva entrega del “Vermu entre libros”, compartió conversación en la librería Paz con la también escritora Eva Mejuto.

–Ha sido profesor, escribe para niños y es autor de “¡Escúchalos! Por una crianza con empatía” ¿cómo ve hoy la infancia?

–Fui profesor durante 20 años, ahora solo me dedico a escribir, y una de las tesis que sostengo en mi libro es que el papel del niño en las familias ha cambiado muchísimo. De ser, como cuando yo era pequeño, el último gato de la familia han pasado a ser el eje central y protagonistas de las familias. Porque es realmente así, ahora los niños son los que controlan el ocio, y toda la actividad de las familias, por ejemplo durante el fin de semana, gira en torno a ellos. Y, bueno, creo que deberíamos buscar un término medio para los niños, entre no ser nada y ser los reyes de las familias. Es una de las cosas que hablo en ese libro, comparto mis observaciones de 20 años como profesor y también como padre. Y mis recuerdos también como alumno, de como ha cambiado la vida en el mundo del niño.

–Se señala al gran aumento de la depresión en menores, a que son inquietos, desanimados, ansiosos… ¿los ve tan infelices?

–Creo que son tan felices como lo éramos nosotros, pero hay cosas que a mi me parecen preocupantes, como por ejemplo la falta de tiempo libre que tienen los niños. Ahora hay como una hiperagendización, donde los niños tienen casi su minuto regulado, salen del colegio, van a extraescolares, el fin de semana les tenemos programadas actividades en el parque de bolas, en la biblioteca municipal…. Y parece que no tienen tiempo libre para perderlo, tiempo para no hacer nada. Es una cosa que me preocupa, porque en ese tiempo de no hacer nada es cuando yo leía, cuando jugaba con mis amigos, cuando escuchaba música, cuando digamos que fui conformando mi personalidad.

–También con los niños tenemos una idea productivista…

–Centramos cada minuto de tiempo en hacer actividades como “de provecho”. Parece que estamos siempre con los niños como aprovechando el tiempo para hacer cosas. Y yo reclamo el tiempo libre para perderlo y para hacer lo que te dé la gana.

–¿Es necesario reivindicar juego y, en paralelo, el aburrimiento?

–Exacto, exacto, el aburrimiento sobre todo. Es necesario reivindicar la posibilidad de gestionar tu ocio, la posibilidad de tener horas libres esta tarde porque me apetece leer, me apetece jugar a un videojuego o me apetece pintar, o estar viendo la tele. Los niños necesitan tiempo para saber lo que les gusta en la vida y para descansar y disfrutar.