Los accidentes laborales en la comarca, 1.932 en un año, empeoran las cifras de hace una década

Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos, contactos, inhalaciones, cortes, atropellos, choques... Son muchas las formas de sufrir un accidente laboral con baja en el puesto de trabajo. Para prevenirlos existe una ley, la 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que, tal y como aseguran los expertos técnicos en la materia, quizá se haya quedado obsoleta. Y mientras, las cifras con daños personales, a veces irreversibles, no dejan de aumentar.

Según los datos más recientes al respecto, facilitados por la Consellería de Emprego e Igualdade a través del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), en la comarca de Pontevedra el número de incidentes de este tipo no solo no ha disminuido en la última década, sino que ha aumentado un 2,5%. En base a la última estadística oficial publicada recientemente, que recoge los accidentes en jornada de trabajo y excluye los acaecidos "in itinere", en todo 2021 tuvieron lugar en la comarca pontevedresa 1.932, de los cuales la gran mayoría fueron de carácter leve, 1.905. Solamente un 1,4% fueron graves, 25, o mortales, dos.

ACCIDENTES LABORALES

2021

Pontevedra 854

Marín 284

Poio 242

Sanxenxo 113

TOTAL COMARCA 1.932

2020

Pontevedra 777

Marín 244

Poio 212

Sanxenxo 100

TOTAL COMARCA 1.677

2011

Pontevedra 1.006

Marín 224

Poio 163

Sanxenxo 141

TOTAL COMARCA 1.885

Analizando los últimos años, resulta que la gran diferencia fue marcada por el de la pandemia del COVID, durante el cual se produjeron 1.677 accidentes laborales, debido a la evidente reducción de la actividad por el confinamiento y los sucesivos cierres perimetrales, que afectaron a todos los sectores en general salvo los de primera necesidad, como la sanidad y la alimentación.

En cuanto a la comparativa respecto a 2019, la tendencia fue, a nivel de números, mejor, ya que se produce una reducción en los accidentes laborales de más de un 3%, puesto que en ese año se registraron 1.996, es decir, 64 más que en el pasado 2021.

Ahora bien, la estadística empeora de nuevo echando la vista atrás una década. En 2011 fueron en la comarca de Pontevedra 1.885 los accidentes laborales sucedidos en jornada de trabajo, es decir, que ahora, diez años después, el registro ha empeorado con un aumento del 2,5%, resultante de sumar 47 más y alcanzar los 1.932.

Respecto a la ciudad de Pontevedra, obviamente, concentra la mayoría de los incidentes en los puestos de trabajo. Sus 854 de 2021 supusieron el 44% del total de la comarca. La capital registró 777 accidentes laborales en 2020; 946 en 2019, y 1.006 hace diez años.