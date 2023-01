La ciudad de Pontevedra ya “fluye” en la Feira Internacional de Turismo Fitur 2023 después de la presentación de su campaña de turismo sostenible, dentro del proyecto Pontevedra Flúe. Los concelleiros de Turismo y Desenvolvemento Sostible, Yoya Blanco e Iván Puentes respectivamente, fueron los encargados de mostrar el espíritu de la Boa Vila, aunque lo hicieron con la ayuda de la leyenda Bruce Lee, imagen del vídeo promocional “Flúe, my friend!”.

Los ediles socialistas hicieron una pequeña performance para destacar a la Boa Vila como “la ciudad en la que mejor se vive del mundo”. Blanco calificó el acto como “absolutamente diferente al resto de presentaciones” y afirmó que salía “muy contenta por la venta que hemos hecho de la ciudad. Una ciudad con dos patas de banco fundamentales como son Pontevedra Capital Gastro y Pontevedra Flúe”. “Conseguimos situarnos gastronómicamente, se llamó la atención sobre el ecoturismo y situamos a Pontevedra como capital del turismo sostenible”, añadió Puentes.

“Se alcanzó el objetivo desde que se lanzó el vídeo, a comienzos de semana, no solo fue conocido y difundido en redes sociales en Pontevedra, sino que fue objeto de noticias en prensa a nivel gallego e incluso en informativos de ámbito nacional”, destacó el edil de Desenvolvemento Sostible, que añadió que “al final Fitur vale para que se recuerden marcas y para que se recuerden destinos y de la mano del humor y de un recurso como en este caso ha sido utilizar a Bruce Lee de guía, lo que logramos es que Pontevedra sea recordada y que, por tanto, tengamos más posibilidades a lo largo de los próximos 12 meses de que aquellas personas que quieran pasar unos días de estancia en Galicia o en las Rías Baixas seleccionen Pontevedra como destino para poder conocer nuestra ciudad”.

Puentes desgranó algunas de las bondades de la Boa Vila, como “una gastronomía y unos vinos excepcionales, una ciudad bonita, uno de los mejores cascos históricos de España para poder ser visitado, pero evidentemente nosotros queremos más. No queremos llenar la ciudad de turistas simplemente por llenarla, queremos que venga gente a Pontevedra y sea un turismo de calidad, que genere empleo, que genere riqueza, que no sea molesto para los vecinos y vecinas y que todo ese dinero que invertimos en turismo repercutan en el bienestar diario de los vecinos, y toda la estrategia Flúe responde a esto”.

En este sentido, comentó que “invertimos 7,5 millones de euros de fondos europeos en destapar el río Gafos, en mejorar la Xunqueira de Alba, en recuperar la ribeira del Lérez, el puente viejo del ferrocarril, la Illa das Esculturas… que son atractivos turísticos que van a permitir que más gente venga a Pontevedra a disfrutar de estos espacios naturales, pero que son también espacios de los que podemos disfrutar los pontevedreses todos los días del año, haciendo nuestra ciudad más amable, más saludable y, en definitiva, ganando en calidad de vida todos los que vivimos aquí”.

Blanco añadió que “invertimos porque hay un retorno extraordinario para la ciudad. Si no estás en Fitur no existes para el turismo, está Ifema absolutamente lleno de gente, con cifras prepandemia, en los dos últimos años no se veía tanta gente como este. Parece que la pandemia por fin queda en la historia. Con toda prudencia, seguimos trabajando”.