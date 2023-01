La Concellería de Igualdade de Poio, dirigida por la teniente de alcalde Silvia Díaz, ya está perfilando la programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. La edil responsable de este departamento adelanta que este año se recuperará el homenaje a vecinas del municipio, una por cada parroquia, para reconocer su trayectoria social, vital y laboral. Se trata de un acto que en los dos últimos años no pudo desarrollarse a causa de la situación sanitaria.

Este fue uno de los puntos abordados en la convocatoria del Consello Municipal da Muller, que se celebró el miércoles en el Salón de Plenos del Concello. Fue una cita en la que las representantes de los colectivos que forman parte de este órgano ofrecieron sus propuestas para elegir a las homenajeadas en este 2023. Silvia Díaz destaca la importancia de poder retomar un acto que se celebró por última vez en marzo de 2020 y que sirvió para rendir homenaje a María del Carmen Rodiño (San Salvador), Teresa de la Fuente (San Xoán), Divina Barreiro (Combarro), Genoveva Sanmartín (Samieira) y Manuela Gómez (Raxó).

“Estamos muy contentas de poder retomar una cita tan importante y emotiva, que sirve para poner en valor y dar visibilidad al trabajo y esfuerzo realizado por nuestras vecinas durante su vida”, señala Díaz, que también agradece la implicación e interés del tejido asociativo a la hora de participar en esta selección.

Además, durante el Consello da Muller también se abordaron otras cuestiones, como la elección de las dos representantes del órgano que formarán parte de la Asamblea Ciudadana.

A mayores, la directora del Centro de Información a la Mujer (CIM), Raquel Morales, explicó los detalles de la iniciativa solidaria que el Concello de Poio, a través de las áreas de Igualdade, Benestar Social, Mocidade, Educación y Deportes, quiere promover para recaudar fondos para el orfanato “Casa do Gaiato”, en Mozambique. En este país fue en el que Morales, a través del Fondo Gallego de Cooperación, llevó a cabo un trabajo de campo en materia de igualdad, a través del cual surgió esta idea altruista.

Silvia Díaz recuerda que esta iniciativa se llevará a cabo en los centros educativos del municipio y, a mayores, “ofrecemos a las asociaciones del Consejo a posibilidad de colaborar, en caso de que estén interesadas en sumarse la esta causa solidaria”.

Con respecto a la programación del 8 de marzo , está previsto que su contenido sea presentado en las próximas semanas. En todo caso, Díaz avanza que una de las actividades será la andaina del 25N, que no pudo desarrollarse a causa de la meteorología. Además de Díaz, participaron en la convocatoria ediles representantes de los grupos de la Corporación municipal, como Raquel Rodríguez, Julio Casás y María José González, e integrantes de los diferentes colectivos que forman parte del Consello da Muller, como la Asociación de Mulleres Arela, Mulleres en Igualdade, Mulleres Progresistas, Mulleres do Mar, Airiños do Mar, Asociación de Veciños A Larxe de Raxó, Asociación de Veciños do Bao y Asociación Veciñal de Lourido.