“La marinería gallega estuvo en las primeras expediciones mucho más de lo que imaginamos”

Invitados por el Ateneo, la profesora de Historia de América María Luisa Pazos Pazos y el doctor en Estudios Mesoamericanos Pablo Alberto Mumary Farto protagonizarán esta tarde en la Casa das Campás la conferencia “Mariños galegos nas viaxes transatlánticas dos séculos XV-XVI e XVII”. Dará comienzo a las 19.30 horas y será una oportunidad para aproximarse a un tema muy poco conocido y que no deja de dar sorpresas a los investigadores.

–¿Qué abordará en su conferencia?

–Vamos a hablar de los marinos gallegos, de la cantidad de marinos gallegos que participaron en las primeras expediciones de exploración, descubrimiento y después conquista durante finales del siglo XV y principios del XVI.

–¿Estaba muy presente la marinería gallega en esas primeras expediciones?

–Bastante presente, la marinería gallega estuvo en las primeras expediciones mucho más de lo que nos imaginamos. Primero pensamos que no había nadie y después nos hemos ido encontrando primero cuatro, luego ocho, ya estamos en unos cincuenta casi; y hay más, tenemos que comprobar más. Hablamos de 50 bien comprobados, buscando destinos, regresos etc. Hemos encontrado bastantes.

–¿De qué expediciones hablamos?

–De las de Magallanes, del tercer viaje de Colón, cuando funda La Isabela, de la expedición de Hernán Cortés de Centroamérica, la de Castilla del Oro. Son las que hemos ido investigando, y quedan muchas más por ver.

Conforme participan en muchos viajes, a los que no se mueren y continúan los vamos encontrando. Al mismo gallego lo encontramos que va con Magallanes, después lo encontramos con Elcano yendo hacia Filipinas... Gente sumamente interesante

–¿Cómo era esa marinería gallega?

–En general era una marinería experimentada en navegar en el Atlántico, por eso los buscaban, porque eran buenos marinos del Atlántico. Lo mismo los podían llamar desde las costas gallegas como que ellos se desplazaran a Andalucía y tomaran los barcos en Huelva o en Sevilla. Es decir, que era una marinería básicamente experimentada en los viajes atlánticos. Conforme participan en muchos viajes, a los que no se mueren y continúan los vamos encontrando. Al mismo gallego lo encontramos que va con Magallanes, después lo encontramos con Elcano yendo hacia Filipinas. También gallegos que repitieron el viaje, si no hicieron suficiente fortuna o si les apetece viajar, siguen navegando. Son gallegos que participan con todo de las expediciones y del descubrimiento, gente sumamente interesante.

–Pontevedra era en ese momento uno de los grandes puertos del Atlántico ¿suministraba muchas tripulaciones?

–Pontevedra mucho más que otras localidades. Yo empecé por trabajar Baiona y luego me salían muchos de Pontevedra, así que dije, bueno, pues vamos a incluir Baiona y Pontevedra. Y luego esporádicamente salen ya de Lugo, de tierra adentro, del Deza, de Ourense etc, pero básicamente la mayoría son de Pontevedra, se nota que había en la Boa Vila una escuela marinera importante, en donde se cogía práctica, se navegaba y a ellos se los buscaba especialmente. Se aceptaba de buen grado a los gallegos en estas expediciones.

–¿Cómo era su formación?

–Empezaban por marineros, luego grumetes y después iban ascendiendo. Y después tenemos unos cuantos, y hay más, pero todavía no los tenemos bien investigados, que llegan a ser pilotos. Incluso tenemos el examen de alguno como piloto en la Casa de Contratación de Sevilla. Es decir, que había un cierto conocimiento autodidacta o lo que pudiesen tener, pero que sabían leer, escribir y manejarse en cuestiones de astronomía, y en general en lo que hacían ellos para navegar, sin duda sí, desde luego. Probablemente todo era práctico, pero sí lo tenían.

La teoría del Colón gallego me parece bastante viable, pero muy poco fácil de probar, muy difícil de probar

–Resulta inevitable preguntarle por la teoría del Colón galego ¿qué opina?

–Me parece bastante viable, pero muy poco fácil de probar, muy difícil de probar. Yo soy una historiadora positivista y para mí solo los documentos demuestran las cosas. Entonces ¿qué pasa? Que aunque yo acepto la teoría de Celso García de la Riega, me parece que ha sido un hombre sumamente calumniado por la Academia de la Historia Española, y me parece que es probable, faltan documentos. Incluso en el extranjero cuando les hablo del Colón Gallego me preguntan “¿qué están esperando para hacer un equipo de investigación que busque la probabilidad, que no la seguridad, de que Colón sea gallego”. ¿Es probable? Lo es. ¿Puede salir que no? También, pero puede salir que sí. A ver si con este estudio genético que están haciendo en estos momentos ya no tenemos que seguir. Pero, vamos, ya le digo: ni que hagan un estudio genético, yo me fío más de los documentos que de cualquier otra cosa.