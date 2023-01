Alcaldes y portavoces de 20 municipios hacen frente común en defensa de la sanidad pública

Los alcaldes del PP, entre ellos los de Marín y Sanxenxo, rechazaron la invitación para participar en este cónclave al considerar que tenía “fines políticos”.

Tal y como fue indicado en su día, el regidor pontevedrés tomó la iniciativa a la hora de promover esta reunión para crear un frente común con el fin de reclamar las medidas necesarias para revertir la actual situación sanitaria que los vecinos de los diferentes núcleos, urbanos y rurales, está viviendo.

Lores, como portavoz de los participantes en este encuentro, explicó que todos estos municipios comparten la “preocupación” por la situación actual de la atención sanitaria en Pontevedra, al denunciar que no hay ningún centro que tenga un “funcionamiento normal”.

Denuncian, entre otras cosas, la falta de médicos para cubrir los puntos de atención continuada, el “estrés sobrehumano” que padece el personal sanitario, que haya una cantidad “elevadísima” de pacientes sin médico de familia asignado o el “colapso” de las urgencias hospitalarias.

“No hay visos de que esta situación vaya a cambiar en el futuro”, subrayó el alcalde de Pontevedra, que lamentó que esto impida que los profesionales médicos “hagan su trabajo como realmente saben” y que los pacientes no sean atendidos “debidamente”.

En el distrito sanitario de Pontevedra, subrayó el regidor pontevedrés, “no está garantizada la atención sanitaria con mínimos de calidad”, un hecho que considera “gravísimo” y ante el que la Xunta de Galicia debe adoptar medidas “urgentes y decididas”.

El regidor de Pontevedra recordó que no se pone en entredicho el trabajo de los profesionales sanitarios “que día a día hacen un esfuerzo extremo”, pero las mismas condiciones que sufren a diario puede provocar una atención inadecuada. “El paciente necesita tiempo con los profesionales. Debe ser atendido no solo de forma urgente, sino que el profesional que lo atiende necesita ciertas condiciones dignas para ejercer su trabajo. Hay que cambiar la situación”.

Por su parte, los socialistas Andrés Díaz y Juan Manuel Rey denunciaron las “excusas permanentes” de la Xunta para no cubrir las vacantes médicas o que hay pacientes “obligados” a irse a la sanidad privada que renuncian a sus tratamientos “porque no pueden pagarlos”.

Andrés Díaz destacó que desde la última reunión que mantuvieron con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, “pasarón seis meses y en este tiempo empeoró aún más la situación. Por eso queremos pedir y exigir que en la reunión de la próxima semana esté el presidente de la Xunta, porque es una situación gravísima e intolerable. Es nuestra obligación como representantes de nuestros concellos velar pr la salud de nuestros vecinos”.

“El déficit de personal está poniendo en grave riesgo la salud de las personas”

Los representantes de los 20 municipios del distrito sanitario de Pontevedra aprobaron de forma unánime el manifiesto que será transmitido a la opinión pública y a los responsables sanitarios del país. En el texto se hace especial hincapié en el déficit de personal que está “poniendo en grave riego la salud de las personas” El alcalde de Pontevedra incidió en la idea de la defensa de la sanidad como un sistema universal, y que todo aquel que tenga una dolencia o necesidad de atención sanitaria debe ser atendido de la mejor manera posible, en un plazo razonable de tiempo, sea una consulta de atención primaria, de pediatría o de urgencia hospitalaria. “Sabemos que faltan médicos, sabemos cómo la gente está peregrinando entre municipios buscando trabajadores sanitarios, centros en los que puedan ser atendidos. Tenemos el deber de exigir las medidas pertinentes para que esto no pase. La situación no está mejorando, no mejoró después de la pandemia, y la gente tiene que ser atendida como merece”, señaló Lores. “Ya no estamos hablando de que el médico de cabecera haga una atención que vaya desde la prevención y el fomento de buenos hábitos, estamos diciendo que en el instante actual, cuando una persona necesita de un profesional, va a tardar en verlo 15 días o será atendido por teléfono. No puede ser”. El regidor municipal señaló, además, que los compromisos adquiridos en la reunión celebrada hace seis meses con el conselleiro de Sanidade “no se han cumplido” y ante las críticas del Partido Popular respondió que “en sus cartas rechazando venir a esta reunión se reconoce la situación, porque todo el mundo es consciente, pero quien tiene que dar soluciones es la autoridad sanitaria, que lleva gobernando este país 14 años”.