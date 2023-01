El proyecto de Pontevedra Alternativa de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo continúa cogiendo forma. El partido presentó ayer a la que será la número 2 de la candidatura de POAL, Ana Cedeira, presidenta del comité de oficinas centrales de Ence desde hace una década y que confesó que “cuando me presentaron el proyecto de Pontevedra Alternativa, me enamoré por completo”. Cedeira estuvo acompañada por el secretario general del partido, Pedro Estévez, y por el candidato a las elecciones, Carlos Fontán, además del compañero Gustavo Olmedo.

Diplomada en Graduado Social por la Universidade de Vigo y con un máster en derecho del trabajo y relaciones laborales, Cedeira lleva desde 2001 trabajando en la fábrica pastera, donde llevó a cabo una “tarea ardua y difícil” en lo relacionado con la defensa de los puestos de trabajo de sus compañeros. “Como presidenta del comité de empresa he negociado las mejores condiciones laborales para los trabajadores y he peleado por sus necesidades y las de sus familias durante todo ese tiempo, me he tenido que partir lana cara tanto contra la Alcaldía de Pontevedra y otros organismos públicos, como contra el consejo de administración de la empresa e incluso su CEO”, expresó.