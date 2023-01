“El bordado siempre se ha asociado a lo doméstico, lo femenino, quiero reivindicarlo”

El Museo de Pontevedra celebra en este primer trimestre del año un taller de “Ilustración Bordada”. En esta nueva actividad invita al público adulto a familiarizarse con esta técnica que explora con volúmenes y texturas y que cada vez cuenta con más seguidores en todo el mundo, de la mano de la artista mexicana Maritza Berttolini.

–¿Cómo se trabaja en el taller que imparte en el Museo?

–Se trata un poco de trasladar la forma pictórica, es decir con pintura y con pincel, al bordado, utilizando la aguja, el hilo y la tela, porque cada vez que damos una puntada es como si estuviésemos haciendo un trazo de la pintura. Y para eso vamos a aprender en este taller cinco puntadas diferentes del bordado para que podamos realizar nuestro proyecto, ligado al Museo de Pontevedra, porque vamos a hacer una reproducción de una de las obras que tiene, del artista Urbano Lugrís.

–¿Cuándo se aficionó a este arte?

–Desde muy pequeña, mi madre se ha dedicado a bordar también durante toda su vida y me enseñó desde que era niña. Mi abuela también borda, al igual que mi hermana… Vamos, que vengo de una familia de bordadoras (sonríe), desde pequeña empecé a bordar un poco por afición. Hice la carrera de Bellas Artes en México, y llegó un punto en mi carrera profesional que decidí lanzarme al bordado. Hace seis años que me dedico a ello profesionalmente.

–¿Cómo es su obra?

–Hago unas ilustraciones propias, que yo traslado al bordado, y hago entre una combinación de la naturaleza, sobre todo de plantas y flores de mi invención, sumada el trabajo reivindicativo. Este tipo de labores de bordado siempre se ha asociado a lo doméstico, y a lo femenino, y una parte de mi trabajo quiere reivindicarlo, es reivindicativo.

–El bordado, recuerda, ha sido tradicionalmente una labor invisibilizada…

–Sí, eso es, son labores estereotipadas para mujeres, a las que se les transfiere ese estigma. Y yo lo que intento también es romper con esos eslabones y hacer un tipo de reivindicación, haciendo el mismo tipo de bordado, para hacer llamados feministas.

–¿Cuándo se afincó en Galicia?

–Llevo en Galicia cinco años, tres de ellos en Pontevedra, que me encanta desde la primera vez que vine a visitarla para ver si nos mudábamos. Nos la recomendaron mucho, y aprendimos que tenía una oferta cultural grandísima. Además está aquí la Facultad de Bellas Artes, que da mucha vida, proyectos como el Liceo Mutante, como que muchas cosas animaban a venirse a Pontevedra. Y ahora estoy súper enamora de la ciudad, creo no me sentiría igual de cómoda viviendo fuera de aquí.