Los feriantes proponen Montero Ríos para ubicar el mercadillo frente a las opciones del Concello

La Gran Vía de Montero Ríos (la calle peatonal que se extiende ante la Diputación Provincial y el instituto Valle Inclán) es la nueva opción propuesta por los vendedores para el traslado del mercadillo de Pontevedra. Entienden que las alternativas planteadas por el gobierno local para reubicar la feria: la alameda y la calle Arzobispo Malvar, plantean problemas en ambos casos. La primera por el pavimento y por el trastorno que supondría volver a mudarse cada vez que se desarrollan otras actividades en este parque, mientras que la segunda ofrece una superficie escasa para acoger a todos los vendedores y sus coches y furgonetas. Los vehículos no solo son un refugio y un lugar de descanso ocasional para estos trabajadores, sino que es también el almacén de su negocio.

Así opina, entre otros, Delfín Andrés, quien explica que el parque de la alameda presenta el problema de la tierra, que “se convertiría en un lodazal cada vez que llueve”, mientras que en Arzobispo Malvar “no sé si cabremos todos los puestos, pero desde luego las furgonetas no; cabiendo los coches esa opción no estaría mal”.

Su vecino de puesto, Eladio Rodríguez, valora que al menos los feriantes podrán trasladarse al centro de la ciudad, una demanda que tienen desde hace años, si bien “la alameda es un barrizal, y además vienen las fiestas y nos echan”, lo que supone una molestia tanto para los profesionales como para sus clientes. “La mejor opción sería Montero Ríos”, concuerda este vendedor.

María del Carmen Teixeira admite que “personalmente estaba contenta aquí” (en el parque de Rosalía de Castro), pero coincide con sus compañeros en que los feriantes necesitan tener el coche detrás del puesto, por lo que “Arzobispo Malvar se queda pequeña”.

“Iremos para donde nos manden” –admite este vendedora–, quien entiende que trasladarse al centro de la ciudad no es una necesidad real del mercadillo, porque “realmente la gente que nos compra no es de Pontevedra; esos vienen una vez cada cuatro años”, estima Teixeira.

Algunos feriantes también apuntan que los vecinos no quieren el mercadillo en la Alameda.

En todo caso, las primeras opciones para la mayoría de estos profesionales ya han sido descartadas por el Concello de Pontevedra. Serían la plaza de Barcelos, que pronto será reformada íntegramente, y Campolongo, a donde inicialmente se iban a trasladar, pero finalmente se ha descartado por la presencia de andamios de obra en la zona.

En todo caso para muchos vendedores la mejor alternativa es ahora la Gran Vía de Montero Ríos, dado que es un espacio abierto, peatonal, céntrico y pavimentado, donde tanto feriantes como clientes estarían más cómodos.

Sobre Arzobispo Malvar opinan además que la falta de espacio obligaría a extender la feria hacia las calles cercanas, “todavía más incómodas y estrechas”.

En todo caso los profesionales de la feria ambulante de Pontevedra se quejan de la incertidumbre que supone tanto para ellos como para sus clientes el desconocimiento del nuevo emplazamiento, a solo una semana de hacerse realidad, ya que la concejala de la materia anunció que el traslado se hará efectivo el próximo sábado. Y recuerdan que la opción de Campolongo, ya descartada por el gobierno local “fue votada por el 90 por ciento de los vendedores”, mientras que las alternativas no han sido votadas.

Quienes defienden que el mercadillo se traslade a Campolongo argumentan que “daría mucha vida” al barrio, y exponen que los andamios que llevaron a descartar esta opción ya se están desmontando. Apuntan además que también les valdría como opción la calle que discurre entre el parque de Campolongo y el edifico de la Xunta de Galicia.

“Fue una de las mejores ferias y ahora es la peor”

“El Concello de Pontevedra no colabora con los feriantes; era una de las mejores ferias de Galicia y hoy es la peor y la más cara”, opina Eladio Rodríguez, uno de los vendedores del mercadillo ambulante de la ciudad. “Fuimos más de 200 puestos, hoy somos 60”, añade, para explicar el declive de esta feria. Este vendedor recuerda que han ido en varias ocasiones a negociar con el gobierno local sus condiciones, aportando recibos de otros municipios para demostrar que el mercado de Pontevedra es cada vez menos rentable “y no hay forma”. Apunta que personalmente paga 260 euros cada trimestre por los 9 metros que ocupa su puesto, cuando en Cambados, como ejemplo, paga 169, con más afluencia de público. “Es un mercadillo corto y no quieren ampliarlo; aquí faltan las frutas, el pan, los muebles, los churros; pero no colaboran, son muy estrictos y así la feria se muere”, opina Eladio Rodríguez.

Su vecina de puesto María del Carmen Teixeira recuerda que cuando la feria estaba en Barcelos “cabía todo el mundo, llegaban autobuses y la gente comía en los bares de la zona, pero todo eso desapareció”.