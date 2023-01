La Xunta avanza en los trámites de otros dos parques eólicos en la comarca con nueve molinos

El “acelerón eólico” que se está viviendo en Galicia tras establecer el Ministerio de Transición Ecológica plazos concretos en los que desarrollar estos proyectos también se está dejando notar en la comarca de Pontevedra. El Diario Oficial de Galicia de ayer mismo avanzaba los trámites para dos nuevos parques eólicos que afectan a municipios de la comarca en distinta fase de desarrollo.

Uno de los anuncios del DOG se refería a la apertura del plazo por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto del parque eólico Monte do Pé, situado en los concellos de Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas. El segundo informaba sobre la evaluación favorable que recibió la declaración de impacto ambiental del proyecto del parque eólico Touriñán III-2, en los concellos de Campo Lameiro, Cuntis y A Estrada. En total, ambos suman 9 aerogeneradores, además de otras infraestructuras relacionadas como accesos o líneas de evacuación de la electricidad entre otras.

En cuanto al primero, se trata de un parque eólico promovido por Green Capital Power, con 4 generadores de 127 metros de altura y que se sitúa próximo a los núcleos de A Coviña, Calvelle, A Pena y A Coutada en Cerdedo-Cotobade y Ponte Caldelas.

Se señala que el parque supondría una inversión de 17 millones de euros y que permitiría generar electricidad para abastecer a un total de 17.251 familias al año.

El estudio recoge los distintos impactos que tendría, señalando que son, en su caso, moderado a nivel arqueológico, paisajístico o ambiental. También analiza su afección y sinergias teniendo en cuenta los hasta ocho parques más que están proyectados o en tramitación en el interior de la comarca, en las cuencas del Lérez o Verdugo.

El segundo proyecto, no incluido en este grupo de nueve parques éolicos de la zona de Pontevedra, afecta a la comarca del Umia. Concretamente a los municipios de A Estrada y Campo Lameiro, así como en menor medida a Cuntis.

Touriñán III-2 contaría con un total de cinco aerogeneradores instalados entre los concellos de A Estrada y Campo Lameiro. La resolución de impacto ambiental publicada ayer por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental indica que el proyecto “es ambientalmente viable” siempre que se cumplan diversas condiciones recogidas en el propio estudio, por lo que da luz verde a la iniciativa promovida por Greenalia Wind Power.

El parque que afecta a Campo Lameiro se declara "ambientalmente viable" aunque se señala la necesidad de actuar con precaución a nivel arqueológico

En este caso, el parque cuenta con un presupuesto de 22 millones de euros y una potencia de 24 megawatios, cinco aerogeneradores y una subestación eléctrica así como sus infraestructuras de evacuación. Dos de los aerogeneradores estarían ubicados en A Estrada y los tres restantes en Campo Lameiro.

Un concello en donde la promotora deberá tener especial cuidado, tal y como recoge el estudio, con el patrimonio arqueológico especialmente valioso y abundante en este término municipal. De tal forma que “la totalidad de las obras que comporten movimientos o remociones de tierras deberán llevar aparejadas el control arqueológico de las mismas” y en el caso de que “se constate la existencia de restos arqueológicos, se primará la conservación de los mismos”. Se analizó también su impacto sobre el Parque Arqueológico del Arte Rupestre, señalando que “no hay afección directa al situarse a más de 4 kilómetros de distancia” y calificándose la afección visual “indirecta”.

La coordinadora "Eólica Así, Non" realiza unas jornadas divulgativas en el Pazo en enero contra estos proyectos La tramitación de todos estos proyectos eólicos coincide con la contestación por parte de diversos colectivos agrupados en la “Coordinadora Eólica Así Non”, formada por más de 200 colectivos, plataformas y otras entidades gallegas críticas con el actual modelo eólico. Una plataforma que organiza las primeras jornadas divulgativas y formativas “Temos Alternativa” sobre esta cuestión, que tendrán lugar los días 4 y 5 de febrero, en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

Proyectos en marcha

Según la documentación recogida en el propio proyecto de tramitación del parque eólico de Monte do Pé, en la zona del interior de Pontevedra y cuenca del Lérez y Verdugo, hay actualmente nueve iniciativas en tramitación que suman un total de 57 aerogeneradores. De todos ellos, el del monte Acibal con 4 generadores estaría ya autorizado, el de Monte do Pé y el de Os Cotos con 4 y 10 molinos estarían en tramitación, el de Monte do Ceo en fase de explotación y habría uno ya solicitado al Ministerio, el de A Rula, con 11 aerogeneradores. El de Zudreiro (5 molinos), el de Anduriña, el de Coto Aguado y el de Carballal estarían pendientes de solicitud.

Se trataría de parques eólicos situados a apenas cinco kilómetros del ya citado de Monte do Pé, entre Cerdedo y Cotobade, aunque también hay proyectos para O Castrove, que contaría con cuatro aerogeneradores en uno de los balcones a las rías de Pontevedra y Arousa.