La Sinfónica y Maite Méndez, premios Cidade de Pontevedra por su labor social

Siguiendo la tradición, los premios se entregarán el próximo día 20, festividad de San Sebastián, en el transcurso de una sesión de honores que tendrá lugar en el Teatro Principal y que repetirá el formato el formato de la anterior edición.

En esta ocasión compitieron por los Cidade de Pontevedra 7 candidaturas, 5 de ellas en la modalidad de persona física y dos en jurídica. El jurado se reunió ayer en las dependencias municipales de Michelena 30 para evaluar los méritos de cada una y la concejala de Cultura, Carmen Fouces, reconoció que todas “eran merecedorísimas” del premio. “Cualquiera sería una propuesta ganadora”, explicó, “por eso tuvimos mucho que hablar”, de modo que la deliberación se prolongó.

El fallo del jurado fue adoptado por unanimidad. En su decisión ha pesado en el caso de María Teresa Méndez Fernández, popularmente conocida como “Maite del Arxil” que “lleva toda una vida entregada al trabajo social y deportivo”, recordó la edil de Cultura, y ha entrenado a “miles y miles de jóvenes” que pudieron encontrar en el deporte “uno de los lugares más interesantes para crecer como personas y para trabajar dentro de la sociedad”.

La entrenadora “siempre esta ahí, siempre estuvo ahí” para las anteriores generaciones, las actuales “y probablemente para las que vienen también será una pieza clave en sus vidas”, añadió la edil antes de insistir en que “es justa merecedora del reconocimiento pero cualquiera de las otras candidaturas tenía también sobrados méritos para ello”.

En el caso de la Sinfónica de Pontevedra el jurado valoró aspectos semejantes ligados a la labor social, dado que “también estamos hablando de una entidad cultural con un trabajo altruista y vocacional inmenso desde hace 16 años”, señaló Carmen Fouces.

Cuenta, destacó la edil, con tres orquestas para diferentes edades que “están siempre a disposición para cualquier cosa que se les pida; nunca dicen que no a nada”.

También ha pesado en la resolución que “están introduciendo toda la perspectiva de género en su trabajo, tanto interno como hacia afuera, con el trabajo de Mujeres Inspiración que pusieron en marcha”.

La agrupación premiada en este 2003 con el Cidade de Pontevedra surgió en 2006 con el nombre de Asociación Cultural Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra con el horizonte de integrase en el “contexto social, educativo y artístico de Pontevedra y, por extensión, de toda Galicia”. Se presentó al año siguiente con una plantilla orquestal con una sólida formación, muchos instrumentistas “con trayectorias profesionales ya consolidadas y otros en busca de la madurez artística que solo puede proporcionar el contacto directo con la mejor tradición sinfónica”, recuerda la orquesta, que en estos años ha actuado en los principales auditorios de Galicia.

En sus redes sociales la Sinfónica se felicitó tras el fallo por “un premio concedido por poner en valor la labor realizada por todos nosotros como orquesta y como asociación vinculada la música, donde nuestra Pontevedra es un referente a seguir”.

Descartan cambiar las bases para mantener en secreto los nombres de los aspirantes





“Somos conscientes de que este tipo de premios, como solo se puede premiar a una persona, dan la sensación de que a los que no premias son perdedores”, reconoció la concejala de Cultura al hacer público el fallo del jurado de los Cidade de Pontevedra.ç





A propuesta del Partido Popular, se examinó la posibilidad de modificar las bases para evitar que trascendiesen las candidaturas. “Llegamos a hablar entre nosotros”, afirmó, de no hacer públicos los aspirantes “para no entrar en ese debate de si uno ganó o no”.





Fouces destacó que “intentamos modificar en las bases” e incluir en ellas esa posibilidad de silenciar las candidaturas hasta el fallo del jurado, “pero por la Ley de Procedimiento Administrativo, por la transparencia”, añadió, no pueden variarse y de hecho desde el momento en que entran en el Registro del Concello “ya son públicas y no hay ninguna posibilidad de que no lo sean. Somos una administración pública y así debe ser. Si fuese una fundación o entidad privada a lo mejor podría hacerlo de otra manera, pero nosotros como administración no podemos más que hacerlo de un modo transparente y jurídicamente sostenible”.





En el día de San Sebastián, durante la sesión de honor que encabezará el alcalde, se mantendrá también el esquema de entrega de los Cidade de Pontevedra 2022, en el que se había cambiado la figura del Teucro. “Vamos a seguir con esas pequeñas modificaciones que hicimos, porque a veces estas cosas necesitan revisarse y rehacer”, detalló en este punto la concejala de Cultura.