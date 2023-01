A alcaldesa, María Ramallo, e o concelleiro de Deportes, Antonio Traba, xunto coa vicepresidenta da Federación Galega de Atletismo, Esperanza Meilán, e o representante do Club Mats, Ángel Torres, presentaron onte no Concello o Campionato Galego Absoluto de Taekwondo, que terá lugar o 15 de xaneiro no Pavillón da Raña.

Con todas as inscricións pechadas e as miradas postas nas tres estrelas locais, Iván García, Sergio Troitiño e Arlet Ortiz, o evento acollerá a cerca de 100 participantes procedentes de 22 clubs de toda Galicia. É a primeira vez que se fai un campionato a nivel autonómico desta disciplina na vila desde o 2016. O evento contabilizará para o ranking galego RG8 e a entrada será gratuíta.