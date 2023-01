La conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitó ayer la lonja de Portonovo, en Sanxenxo, para conocer los resultados de las inversiones realizadas en materia de eficiencia energética y seguridad mediante la instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta y la adquisición de una portapalés eléctrico.

Quintana, que estuvo acompañado por el alcalde, Telmo Martín, el concejal de Medio Ambiente, Juan Deza, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, y el patrón mayor, Martín Domínguez, explicó que en total el año pasado la Xunta aprobó casi 50 proyectos de este tipo que tuvieron un valor de ayuda de más de 4,3 millones de euros. Además, recordó que esta semana el Boletín Oficial de Galicia (DOG) publicará la convocatoria de este año para la que se destinan 4,6 millones de euros. El objetivo de estas aportaciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, es promover la mejora de las instalaciones y equipamientos portuarios para facilitar el trabajo diario de los profesionales del mar, la competitividad del sector y su rentabilidad, explicó Rosa Quintana.

El alcalde, Telmo Martín, agradeció la ““sensibilidade que a conselleira do Mar sempre ten con Sanxenxo e neste caso co porto de Portonovo”, una zona que “está chamada a ser de novo unha vila do tapeo e de degustación dos productos do mar que saen desta lonxa”. El regidor aprovechó la visita para pedir a la conselleira que mientras non se ejecute el proyecto de reordenación de la zona portuaria se “acometa un pequeno lavado das instalacións a corto prazo”.

El proyecto de eficiencia energética llevado a cabo en esta lonja contó con una subvención de 65.000 euros de la Xunta en el marco de la convocatoria del año pasado y consistió en la instalación de 180 paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas del edificio que permitirán un ahorro de energía eléctrica de alrededor del 50%. La segunda inversión, con una aportación de más de 35.600 euros, está enfocada a mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo en el mercado y ha permitido la adquisición de un portapalés eléctrico. A esto se añadirá una carretilla elevadora eléctrica.

La lonja de Portonovo tiene una superficie construida de casi 1.900 metros cuadrados repartidos en diferentes zonas. Una de ellas es la sala de subastas con sistema automatizado, la cámara frigorífica, las oficinas de los servicios veterinarios y las instalaciones de servicio. Otra zona es de gestión y servicios, formada por las oficinas, los vestuarios y el almacén, la sala de instalaciones y la sala polivalente.

También existe una zona formada por locales de servicios para la lonja y la actividad portuaria y otra de visitas que permite la convivencia entre el turismo y la actividad de las instalaciones sin alterarla. De hecho, la cofradía de Portonovo fue galardonada en los III Premios Economía Azul por el proyecto de acondicionamiento del espacio de la lonja de Portonovo para la mejora del uso turístico y comercial mediante la implantación de nuevas tecnologías “LonxaTour”, realizado con el auspicio de GALP Ría de Pontevedra y que busca mejorar la comercialización de productos pesqueros del mercado local y la oferta de turismo marino en el centro de primera venta, fomentando además la conciencia ambiental.