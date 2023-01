Uns oitenta veciños de Carballedo e Rebordelo acudiron á primeira xuntanza veciñal celebrada no Centro Cultural Antonio Fraguas e que foi convocada polo alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, para recoller as demandas e as solicitudes de alta para contar con fibra óptica en todos os domicilios do concello neste mesmo ano que agora comeza.

A esta xuntanza, o alcalde Jorge Cubela estivo acompañado polo tenente de alcalde Fernando Vázquez, o concelleiro Bruno Portela e a responsable de Movistar para a implantación da fibra óptica no municipio que foi tomando nota das propostas e indicacións dos asistentes, que resultaron moi participativos. Despois de varias reunións con Movistar, o alcalde logrou o compromiso da empresa instaladora de que ao longo deste ano cubrirase o 100% da demanda de fibra óptica no municipio o que permitirá rematar cos problemas de illamento que algunhas poboacións mantiñan ata o de agora sufrindo un alto risco de sufrir unha fenda tecnolóxica. Onte a reunión foi en Vilanova e hoxe está prevista en Viascón ás 20.00 horas. Tamén haberá encontros en Sacos, San Xurxo, Almofrei, Borela, Corredoira, Caroi, Cerdedo, Pedre, Folgoso, Tomonde,, Valongo e Aguasantas.