Una vecina de la Travesía de Veiga Descalza, en Sanxenxo, se declara “desesperada” porque ya no sabe a dónde acudir para que una empresa telefónica repare un poste situado muy cerca de su casa y que tiene peligro de desplomarse, ya que, según sus quejas, solo está sujeto por los cables. La afectada asegura que lleva meses reclamando una solución, tanto para reparar el poste como para que llegue la fibra óptica a esa zona. Esta última es una demanda de muchos vecinos de Sanxenxo. En su cruzada por ser atendida, esta vecina incluso elevó el caso a la Valedora do Pobo, que solicitó información al Concello. El gobierno local instó a la empresa a resolver los dos problemas, pero pasan los meses y no llega el arreglo.