Manuel Pazos, portavoz del PSOE en Marín ha presentado una propuesta ante el pleno municipal de mañana para que el Concello analice la viabilidad de crear suelo empresarial en Marín, “donde es prácticamente imposible montar una empresa ya que apenas tenemos suelo empresarial donde instalar una nave o un taller fuera del recinto portuario, ni espacios de coworking donde trabajar los autónomos o emprendedores y muchas de las empresas que hay tienen muy difícil poder ampliar sus instalaciones”.

Recuerda que el asunto “fue un debate intenso durante la tramitación del PXOM y no exento de polémica y rechazo vecinal a algunas de las áreas debatidas, principalmente en A Brea y Pituco, tanto por su ubicación, como por la extensión y afectación del entorno”. Por ello, indica que no se trata de retomar esas ubicaciones porque “no hablamos tan solo de suelo empresarial, si no que hablamos en general de actividad empresarial, extendiendo también este estudio a otras iniciativas susceptibles de resultar de interés para Marín como espacios de coworking, oficinas de apoyo al emprendimiento o viveros especializados de empresa”.