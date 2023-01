Cuatro graduadas en la Facultade de Ciencias da Educación e o Deporte se encuentran entre las seis galardonadas con los Premios Sofía Novoa de la Diputación por sus trabajos de fin de grado y máster. La sede de la institución provincial en Vigo acogerá el viernes el acto de entrega de los cuatro premios y dos accésits, dotados con 1.000 y 600 euros, respectivamente, que se entregan en la séptima edición de los galardones que distinguen la labor de los alumnos del Campus de Vigo y Pontevedra que “promuevan, consoliden y contemplen la perspectiva de género”, según subraya la institución.

En la categoría de Trabajo Fin de Grado (TFG), el jurado decidió premiar los proyectos “O traballo por proxectos e o álbum ilustrado para promover a igualdade de xénero en educación infantil” de Raquel Álvarez, y “Visibilidade e representación da muller na divulgación científica: análise crítica da revista National Geographic en 2020” de la exalumna de Filología y Traducción Elena Moldes. También otorgó un accésit a la graduada de la Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Alba Fernández por “Muller e prisión en España”. En los trabajos de fin de máster (TFM) se han reconocido tres tesis defendidas en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. En concreto, los premios han recaído en “O álbum e a novela gráfica como recurso didáctico para unha educación en igualdade na ensinanza das artes plásticas en secundaria” de Nuria Bouzas, y “Proposta de dicionario feminista de termos cinematográficos para o profesorado de bacharelato” de Rebeca López Villar; mientras que el accésit fue para Emma Juncal por “Análise dos estereotipos de xénero no alumnado de Educación Infantil enmarcado nas ciencias experimentais”.