Tras facer entrega dos avais ante o Comité de Organización Adrián Arias Carracelas foi proclamado candidato a presidir Novas Xeracións de Marín. Estes avais foron entregados no luns ante ese órgano, cumprindo así os prazos fixados na convocatoria do Congreso. Arias fixo entrega de 31 avais, superando amplamente a cantidade mínima necesaria para poder formalizar a súa candidatura. O congreso no que se levará a cabo o proceso de elección do novo presidente de NNXX de Marín terá lugar o sábado, día 21 de xaneiro ás 18.00 horas, no Museo Manuel Torres de Marín.